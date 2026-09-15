Los potros son las estrellas en la reunión 37 con los clásicos Lanzarina y Victoreado (GIII)

El tercer domingo del mes de septiembre tiene la presencia de la celebración de la reunión número 37 del año con una agenda de 14 carreras a partir de las 1 de la tarde, donde, dentro de ellas, se disputarán los clásicos Lanzarina y Victoreado (GIII) para potros y potras nacionales de dos años y el juego del 5y6 Nacional que alcanzó los 900 millones de bolívares en el monto recaudado a partir de la novena competencia.

La Rinconada: Los potros son las estrellas en la reunión 37 con los clásicos Lanzarina y Victoreado

La primera reunión de la jornada dominical ha sido un llamado para caballos nacionales e importados de cinco y más años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.300 metros, donde han sido inscritos siete purasangres a competir por un premio adicional especial de $23.350 a repartir.

La primera carrera de grado de la jornada dominical, será la edición 47 del Clásico Victoreado (GIII) para potros nacionales de dos años en una distancia de 1.200 metros donde correrán un total de ocho dosañeros que harán su debut en la arena nacional, con un premio adicional especial de $130.000 a repartir entre los primeros cinco que finalicen la prueba.

Por su parte, en la 11 carrera de la jornada dominical, y tercera de las válidas del 5y6 Nacional, se disputará el Clásico Lanzarina GIII, para potras nacionales de dos años, en distancia de 1.200 metros y tiene la presencia de 11 dosañeras a competir por la prueba selectiva.

El juego del 5y6 Nacional comenzará nuevamente en la novena carrera, con hora de partida de las 4:30 de la tarde, en un llamado para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, perdedores (que no hayan figurado del segundo al tercer lugar en sus últimas dos actuaciones en Venezuela) donde han sido inscritos 13 purasangres a correr una distancia de 1.300 metros.