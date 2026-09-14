La reunión número 36 de la temporada anual en el turf nacional que se celebró la tarde del domingo 13 de septiembre con una agenda de 14 carreras, y contó con la disputa de los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie G2, ambos y en 1.400 metros, vio, nuevamente al jinete zuliano Jaime Lugo como uno de los más destacados de la fecha dominical.

La Rinconada: “Pocho Lugo se queda en solitario en la punta de la estadística anual

De las 14 competencias que se cumplieron en la jornada dominical, el jinete zuliano Jaime Lugo consiguió dos victorias a s cuenta personal para colocarse más cerca de más victorias conseguidas por el fallecido Juan Vicente Tovar, quien logró 2.492 en su carrera como jinete profesional.

Lugo ganó primero con My Amazing Mate (USA) del entrenador Noel Kucich en la cuarta no válida en un recorrido de 1.100 metros en tiempo oficial de 67,1 para dejar un dividendo de Bs.546,89 a ganador.

Luego, en la edición 226 del Clásico Gelinotte G2, en distancia de 1.400 metros, el látigo zuliano se mantuvo invicto con la potra Fatima Blush del entrenador Riccardo D’Angelo con un tiempo oficial de 85,3 y generó un pago a ganador de Bs. 128,36.

Con estas victorias, Jaime Lugo toma el liderato de victorias de maneral solitaria, por delante de su colega, Jhonathan Aray, quien logró ganar una sola prueba.

Cinco jinetes más ganadores del 2026 en La Rinconada:

Jaime Pocho Lugo 33 victorias

Jhonathan Aray: 32 victorias

Robert Capriles: 30 victorias.

Oliver Medina: 26 victorias.

Jaime Lugo Jr. 24 victorias.

Yoelbis González: 24 victorias.