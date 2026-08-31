Jaime “Pocho” Lugo pisa fuerte en la estadística anual de La Rinconada

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La tarde de este domingo, el hipódromo La Rinconada vio cumplirse con la reunió número 34 del año, donde se realizó una programación de 12 carreras, de las cuales se disputaron las ediciones Sprinters para machos GII, con triunfo del importado Perfect La Combee y la versión para hembras GIII con un lauro de la criolla Queen of Dragons.

La Rinconada: Jaime “Pocho” Lugo pisa fuerte en la estadística anual

Aunque el jinete más destacado de la fecha, fue el joven Jaime Lugo Jr. con tres victorias conseguidas, su progenitor no se quedó atrás y sumó dos lauros más a su cuenta personal y continua, recortando la distancia histórica con Juan Vicente Tovar, en el segundo lugar de los jinetes con más victorias en el hipismo nacional.

La primera victoria de Lugo de este domingo llegó en la segunda competencia con la yegua La Dama del entrenador Mauro Viera en distancia de 1.300 metros con un cronometro oficial de 83,4 en el recorrido para su triunfo de por vida 2.473 y la número 29 de la actual campaña.

Luego, en la sexta carrera de la tarde dominical, el zuliano conseguiría el doblete con el ejemplar Rompeparadigma del entrenador Ramón García Mosquera en distancia de 1.200 metros con un tiempo oficial de 74,2.

Con estas dos victorias, Jaime Lugo se coloca segundo en la estadística anual en La Rinconada con 30 lauros, solo superado por las 31 de Jhonathan Aray, quien no logró sumar en la reunión dominical.

Cinco jinetes más ganadores de la estadística anual en La Rinconada

Jhonathan Aray: 31

Jaime Lugo: 30

Robert Capriles: 29.

Oliver Medina: 25

Yoelbis González: 24.