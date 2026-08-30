¡Pagó un dineral! Cuadros con seis aciertos cobran más de 4.500 dólares en el 5y6 nacional de La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo 30 de agosto, la realización de la trigésima cuarta de carreras de la temporada 2026, con una programación de 12 competencias, que incluyó dos eventos de envergadura ganados por: Perfect La Combee (Usa) y Queen Of Dragons ambos en recorrido de 1.200 metros sobre la arena de Coche.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó por segunda semana consecutiva el monto récord de Bs. 797.657.275,00, de los cuales Bs. 111.672.018,50 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 430.734.928,50.

La Rinconada: Dividendos ganadores 5Y6 Nacional R34

La apertura del juego del 5y6 nacional tuvo como marco estelar la disputa del LXXXVI Clásico Sprinters (Grado I). El pistero Perfect La Combee (USA) (8) logró el triunfo bajo la conducción del jinete Hemirxon Medina y la preparación de Óscar Manuel González. El defensor del Stud “Tank” agenció un tiempo final de 71.1 para los 1.200 metros y devolvió un sorpresivo dividendo de Bs. 1.172,72 por concepto de ganador.

Luego, el turno fue para el castaño Zaraceño (8), a la altura de la segunda válida, montado por Jaime Lugo Jr., y presentado por Mauro Viera, con tiempo de 74.2 segundos para 1.200 metros y dejó un dividendo de Bs 249,55 a ganador.

La tercera de las válidas sería para el seisañero El Gran Eladio (8) que luego de 420 días sin correr, con la monta del jinete profesional Eglinder Betancourt se reencuentran con la victoria, otro entrenado por Oscar Manuel González, el cual logró un tiempo de 79.2 en 1.200 metros, y generar un pago de Bs 1.065,10 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, el ganador fue Inalcanzable (1), montado por Ivan Pimentel Jr. y preparado por Humberto Correia para los colores del Stud "Los Audaces", por lo que dejó crono de 74.4, para la distancia de 1.200 metros, y abonó Bs. 362,63 por concepto de ganador, mientras que en la quinta del 5y6, la hija del semental Manchester Luna Nueva (7) fue la vencedora bajo la preparación de Jorge Salvador y con el látigo del aprendiz Luis Funez Jr. sobre los estribos. Dejó un tiempo de 73.3 para los 1.200 metros y abonó Bs 331,06 a ganador.

El cierre de la jornada deparó en Queen Of Dragons (10) que se lleva el clásico sprinters (Yeguas) (GII). La potra criolla impuso sus condiciones en la última competencia del programa (la carrera de los acumulados) gracias a la yunta conformada por el jinete Rafael Solano, y el entrenador David Palencia. Su dividendo en taquilla fue de Bs 725,26.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 34 La Rinconada

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de (2471) tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs. 45.193,04 y los cuadros con los seis de la fama, fueron (116) tickets ganadores, con un premio de Bs 3.713.235,59. Lo que equivale de acuerdo al cambio oficial, la cantidad de $4.670,80.