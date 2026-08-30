Fiesta en la recta final con la victoria de Perfect La Combee (USA) en el Clásico Sprinters (GI) en La Rinconada

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El LXXXVI Clásico Sprinters (Grado I) se consolidó como una de las pruebas centrales dentro de la programación dominical en el Hipódromo La Rinconada. La competencia dio inicio a las emociones de las carreras válidas para el juego del 5y6 nacional sobre un recorrido de 1.200 metros. Un lote de diez purasangres, con la participación de dos yeguas en la nómina, brindó un despliegue de velocidad y planteamiento táctico desde la apertura del aparato del aparato de partidas.

Dominio impetuoso sobre pista mojada: Sprinters 1.200 metros

El pistero importado Perfect La Combee (USA), un castaño de cinco años, asumió el protagonismo de la tarde y ratificó su ascenso dentro de la élite del hipismo venezolano. Con la conducción del jinete Hemirxon Medina y la preparación del entrenador Óscar Manuel González, el defensor del Stud “Tank” corrió a la expectativa cerca de los velocistas iniciales, a la espera del momento preciso para lanzar su remate en el tramo decisivo.

La velocidad inicial estuvo marcada por el duelo entre la yegua Violence And Peace (USA) y el pistero Compadre Peche, quienes registraron parciales de 23.2 segundos en los 400 metros y 46.4 en los 800. Al girar la última curva e ingresar al tramo decisivo, Perfect La Combee (USA) desplazó con soltura a los punteros, completó un remate de 24 segundos exactos en el furlong final y detuvo el reloj en un tiempo total de 71.1 para la distancia. El dividendo a ganador en taquilla cerró en 1.172,72 bolívares.

Marcador oficial y campaña del ganador: Perfect La Combee (USA)

El segundo lugar de la competencia le correspondió a Sol Victoreado (USA), mientras que la rendidora Violence And Peace (USA) finalizó en la tercera casilla tras el esfuerzo inicial. La pizarra la completaron Gran Alabama en el cuarto puesto y Compadre Peche en la quinta posición.

Perfect La Combee (USA) es un descendiente de Bee Jersey en Perfect La Comete por Perfect Soul, que eleva su historial a seis victorias en un total de 14 presentaciones públicas. El resultado significó un logro relevante para su preparador Óscar Manuel González, quien sumó su primer triunfo de grado desde su regreso a la preparación de ejemplares de carrera en el óvalo de La Rinconada.