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Hinava: Conozca la razón por la cual sancionaron a un jinete aprendiz en la reciente jornada

Las autoridades hacen uso del reglamento en la R21

Por

Gustavo Mosqueda
Domingo, 30 de agosto de 2026 a las 11:27 am
Hinava: Conozca la razón por la cual sancionaron a un jinete aprendiz en la reciente jornada
Foto: Oficial Hinava
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El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 29 de agosto su reunión número 21, con una cartelera de nueve competencias. La prueba central fue el Clásico “Ciudad de Valencia”, donde Stella Cadente (número 3) se llevó la victoria. 

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  La castaña seisañera, que defendió las sedas del Stud "Excelso", contó con la conducción del jinete Fernando José García y la preparación de Jesús Carfunjol Arteaga.

El juego del 5y6 valenciano registró un nuevo monto récord en su recaudación. En esta oportunidad, el monto total de las apuestas ascendió a Bs. 157.354.175,00.

Hinava: Jinete Multado Resoluciones Datos Hípicos

La sexta carrera, tercera válida en recorrido de 1.100 metros fue ganada por el ejemplar El Hacha (2) con la monta de José Tuarez cabe destacar que la nómina la integraron ocho ejemplares que fueron por la bolsa a repartir de $11.000.

                                          

Dicha prueba fue sometida a observación: "La prueba fue sometida a observación por los incidentes apreciados con el ejemplar PRINCE BROWN (01). Vista la reproducción de la prueba se logra apreciar que el ejemplar antes mencionado se queda en el aparato de partida y parte con retraso. Por lo tanto, esta Junta de Comisarios procede a SANCIONAR con MULTA: al jinete MORENO JOSUE por no informar ninguno de los contratiempos observados en la prueba. Todo de conformidad con el articulo N°253 del Reglamento Nacional de Carrera."

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