Conozca el estado de salud del jinete Franklin Velásquez tras aparatosa rodada en Valencia

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El Hipódromo Nacional de Valencia albergó este sábado 29 de agosto la reunión número 21 de la temporada actual. La jornada incluyó un programa de nueve competencias, cuya cita principal fue el Clásico "Ciudad de Valencia". En esta prueba, la yegua Stella Cadente se adjudicó la victoria de manera contundente tras contar con la guía del jinete Fernando José García y la preparación del entrenador Jesús Carfunjol Arteaga.

A la par de los triunfos en la pista, la tarde registró una cifra récord en la recaudación del 5y6 nacional, la cual alcanzó la suma de Bs 157.354.175,00. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por un incidente en la prueba que dio inicio al tradicional juego de las mayorías.

Accidente en el inicio del 5y6: Valencia R21

La competencia inaugural del bloque hípico reunió a nueve yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera, en un recorrido de 1.100 metros. A pocos metros de la partida, la yegua Money Wise (6) sufrió un percance que derivó en la caída aparatosa de su fusta, el jinete profesional Franklin Velásquez. Pese al suceso, la prueba continuó su curso e incluyó el triunfo de la castaña My Believer Mate (2), conducida por Ender Graciel.

Debido al percance en la pista, las autoridades sometieron la prueba a observación oficial. Mientras tanto, el personal médico prestó primeros auxilios al profesional del látigo y coordinó su traslado inmediato al Centro de Salud La Isabelica.

Reporte médico y ajustes en la programación

Fuentes cercanas a la clínica informaron que Velásquez sufrió la fractura de tres costillas, con la complicación adicional de que un fragmento óseo afectó uno de sus pulmones. El cuerpo médico especialista asumió el tratamiento del caso y mantiene al atleta bajo estricta vigilancia profesional.

El diagnóstico médico obligó a la junta de comisarios a realizar sustituciones en los dos compromisos restantes de Velásquez para la misma tarde en Valencia. Del mismo modo, el jinete deberá ser reemplazado este domingo en La Rinconada, donde tenía programada una monta clave en el Clásico Sprinters (Grado I) sobre un trayecto de 1.200 metros.

Franklin Velásquez acumula siete victorias en lo que va de temporada en el óvalo de La Rinconada. El gremio hípico y el equipo de Meridiano Web espera una pronta evolución en su estado de salud para su posterior retorno a la actividad competitiva.