¡Récord en Valencia! El 5y6 de Hinava supera los Bs. 150 millones en el monto sellado

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El hipódromo Nacional de Valencia cumple este sábado 29 de agosto del presente año, la reunión número 21 del año con una agenda de nueve competencias y la celebración del Clásico "Ciudad de Valencia" como la selectiva de la programación, antes del inicio del juego del 5y6 Nacional que se realiza en el coso valenciano.

Hinava: Aumenta su recaudación a los Bs. 150 millones en el monto sellado

La primera de las carreras de la tarde sabatina se la ganó el ejemplar Enigma (1) con la monta del experimentado Osis Martínez y el entrenamiento de Alejandro Ortiz. con un tiempo de 75,2 y un dividendo de Bs.158,49 a ganador para iniciar la jornada hípica.

Por su parte, la segunda de las no válidas, se la quedó el purasangre Mi Guerrero (3) con la conducción de Francisco Quevedo, en yunta con el entrenador José Dislacio Flores. En esta ocasión el ganador agenció tiempo de 67,4 en 1.100 metros y un pago de Bs. 110,00 a ganador.

Por su parte, en la última de las no válidas, se disputó el Clásico "Ciudad de Valencia" en su edición 2026, donde la victoria la alcanzó con facilidad la yegua Stella Cadente (3) con la monta del profesional Fernando José García y la preparación de Jesús Carfunjol Arteaga con un crono oficial de 115.2 en 1.800 metros.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó a cabo una prueba especial para yeguas de tres y más años ganadoras de una carrera. El triunfo fue para My Believer Mate (2), montado por el destacado profesional Ender Graciel y preparado por Edwin Pimentel, el cual, dejó crono de 69,1 para los 1.100 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 188,10 a ganador.

Récord: Recaudación Hinava R21

El montó sellado del 5y6 sabatino alcanzó un nuevo tope general, al llegar a los Bs.157.354.175,00 de los cuales, se repartirán a los ganadores con seis ejemplares, Bs. 84.971.254,50, mientras que, a los cuadros ganadores con cinco ejemplares, se repartirán Bs. 22.029.584,50.