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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°34

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Saúl García
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 08:00 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°34
José Felix Lara
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

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La jornada hípica nacional vuelve a tener la presencia sempiterna del Juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, y este domingo comenzará en la séptima competencia, a partir de las 3:40 de la tarde, con la celebración y disputa de la 86 edición del Clásico Sprinters GI para caballos nacionales e importadas de tres años y más años, luego en la sexta válida del 5y6 Nacional, la disputa del Clásico Sprinters GI para yeguas nacionales de tres y más años, en su edición 16, en distancia de 1.200 metros cada uno.

PRIMERA VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Violence and Peace 14
Sol Victoreado 11
Gran Alabama 3
Compadre Peche 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Zaraceño 12
Quiriquireño 8
Feedstock 6
Stephen 4

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Baco 13
Calgary 10
Tuco Salamanca 4
El Gran Eladio 2
Maximus Fortune 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Súper Luissiano 11
Money Storm 7
Eros 5
Inalcanzable 3
El Cardenal  3
Río Manso 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS 
Luna Nueva 13
Renacer 9
Cheeca Blue 6
Lady Issa 2

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS 
Mother Carmen 13
Queen of Dragons 10
Queen Alabama  6
Bella Catira 1

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