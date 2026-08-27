La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°34

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 33
La jornada hípica nacional vuelve a tener la presencia sempiterna del Juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, y este domingo comenzará en la séptima competencia, a partir de las 3:40 de la tarde, con la celebración y disputa de la 86 edición del Clásico Sprinters GI para caballos nacionales e importadas de tres años y más años, luego en la sexta válida del 5y6 Nacional, la disputa del Clásico Sprinters GI para yeguas nacionales de tres y más años, en su edición 16, en distancia de 1.200 metros cada uno.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Violence and Peace
|14
|Sol Victoreado
|11
|Gran Alabama
|3
|Compadre Peche
|2
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Zaraceño
|12
|Quiriquireño
|8
|Feedstock
|6
|Stephen
|4
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Baco
|13
|Calgary
|10
|Tuco Salamanca
|4
|El Gran Eladio
|2
|Maximus Fortune
|1
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Súper Luissiano
|11
|Money Storm
|7
|Eros
|5
|Inalcanzable
|3
|El Cardenal
|3
|Río Manso
|1
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Luna Nueva
|13
|Renacer
|9
|Cheeca Blue
|6
|Lady Issa
|2
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Mother Carmen
|13
|Queen of Dragons
|10
|Queen Alabama
|6
|Bella Catira
|1