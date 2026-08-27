La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°34

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 33

La jornada hípica nacional vuelve a tener la presencia sempiterna del Juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, y este domingo comenzará en la séptima competencia, a partir de las 3:40 de la tarde, con la celebración y disputa de la 86 edición del Clásico Sprinters GI para caballos nacionales e importadas de tres años y más años, luego en la sexta válida del 5y6 Nacional, la disputa del Clásico Sprinters GI para yeguas nacionales de tres y más años, en su edición 16, en distancia de 1.200 metros cada uno.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Violence and Peace 14 Sol Victoreado 11 Gran Alabama 3 Compadre Peche 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Zaraceño 12 Quiriquireño 8 Feedstock 6 Stephen 4

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Baco 13 Calgary 10 Tuco Salamanca 4 El Gran Eladio 2 Maximus Fortune 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Súper Luissiano 11 Money Storm 7 Eros 5 Inalcanzable 3 El Cardenal 3 Río Manso 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Luna Nueva 13 Renacer 9 Cheeca Blue 6 Lady Issa 2

SEXTA VÁLIDA