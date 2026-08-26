Ojo con esto: La primera favorita de la R34 reaparece para romper una larga racha sin ganar en La Rinconada

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El calendario oficial del turf venezolano continúa su curso este domingo 30 de agosto en la pista del hipódromo La Rinconada. La reunión número 34 de la presente temporada ofrece un atractivo cartel compuesto por 12 competencias, entre las cuales resaltan dos eventos de grado. El primer llamado a la pista de Coche está pautado para la 1:00 de la tarde, hora en la que arrancará la pasión de la afición hípica capitalina.

La reaparición de una favorita en la sexta prueba: No válidas

La sexta competencia del programa dará inicio a la jugada del Loto Hípico en un recorrido de 1.200 metros. Esta prueba reúne a yeguas de seis y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras (con excepción de eventos de reclamo en Venezuela). Dentro de la nómina resalta la presencia de la alazana Reina Amada, una de las participantes que despierta mayor atención por la particularidad de su campaña reciente.

La pupila del preparador Humberto Correia ostenta un historial de 18 actuaciones en el óvalo de Coche con tres victorias en su haber. No obstante, su último triunfo ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2025 sobre el trayecto de 1.400 metros, bajo la conducción del aprendiz Omar Rivas. Desde aquella fecha, la corredora no logra visitar nuevamente el recinto de ganadores.

Nuevos aires y un apronte previo para el regreso

Tras una pausa de 98 días sin correr, la hija de Big Prairie retorna a la acción pública en esta prueba no válida de la cartelera. La dirección del establo confió la responsabilidad a la fusta de Robert Capriles. A pesar del tiempo fuera de competencia, las proyecciones del diario Gaceta Hípica la sitúan como la primera candidata a cruzar la meta en ganancia.

El optimismo en la cuadra de Correia respalda su condición física actual. Durante la jornada de ejercicios del pasado 22 de agosto, la ejemplar dejó un registro de 22 para los primeros 400 metros y finalizó en 34.3 para los 500, con remate de 47.2 en pelo de forma muy cómoda, según el reporte emitido por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Un lote parejo en la ruta al triunfo

La misión para Reina Amada no resultará sencilla ante la presencia de rivales consolidadas en el lote. La alazana enfrentará a una nómina integrada por Rompeparadigma (1), Victoria de Oro (2), Elorza Princess (3), Spring Training (4), Coffee Time (6), Mi Goajira Adorada (7), Madame Walker (8) e Inspiración (9), rivales que buscarán amargar el regreso de la primera favorita en la prueba que abre el Loto Hípico.