Mauro Viera: “Esta victoria va dedicada a las hermosas damas que aman el hipismo”

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El entrenador de purasangres Mauro Viera ratifica semana a semana la calidad de su trabajo al frente de la cuadra. A pesar de no contar con una nómina numerosa de ejemplares, el profesional saca el máximo rendimiento de cada uno de sus presentados en el hipódromo de La Rinconada.

Su capacidad técnica queda demostrada en la pista tras la reciente racha de victorias lograda por el caballo Zaraceño, ejemplar que vuelve a la acción en la cartelera de este domingo para la reunión número 34.

Supervisión directa en la jornada de ajustes: La Rinconada

Durante la mañana de trabajos matutinos en la arena caraqueña, el propio Viera supervisó el estado de sus dos presentados antes de atender a los micrófonos de Meridiano Web. El entrenador ofreció un balance detallado sobre las opciones de sus pupilos:

“Agradezco el espacio a Meridiano Web y envío un saludo a toda esa afición que nos sigue día a día”.

El regreso de La Dama con dedicatoria especial: No válidas

El primer compromiso para el establo de Viera llegará a la altura de la segunda carrera no válida del programa. Luego de una pausa de 84 días fuera de las pistas, la yegua La Dama reaparece con el número ocho en la gualdrapa:

“Esta yegua atraviesa excelentes condiciones físico-atléticas. Superó un corto paro por detalles mínimos que ya están solventados. Quiero dedicar esta competencia a toda la afición hípica, en especial a todas esas hermosas damas amantes de este bello deporte. Para ellas va la carrera de mi pupila, con el favor de Dios”.

Zaraceño por la consolidación en la jugada del 5y6

La segunda responsabilidad del preparador tendrá lugar en las competencias válidas del 5y6 nacional, donde Zaraceño saldrá a la pista en busca de su tercera victoria de manera consecutiva:

“De este caballo no hay mucho que agregar, su condición física actual es excelente. Tomé la decisión de inscribirlo nuevamente por el gran momento que atraviesa en la cuadra y me gusta para decidir la carrera. Los invito a todos a asistir al hipódromo La Rinconada y a sellar el 5y6 nacional, que es lo nuestro”.