85 ediciones previas: La historia no contada detrás del Clásico Sprinters (GI) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico del último domingo de agosto reserva uno de los acontecimientos de mayor tradición en el turf venezolano. El Clásico Sprinters que en esta ocasión es abierto (yeguas y machos) alcanza su edición número 86 sobre el trayecto de 1.200 metros, consolidado como el examen definitivo para los ejemplares más veloces del país.

Más allá del atractivo espectáculo en la pista, esta competencia guarda tras de sí pasajes de enorme relevancia histórica que se remontan a los orígenes mismos de la hípica organizada en la capital.

Las primeras ediciones y el sello del "Benemérito"

La historia de esta prueba de velocidad comenzó en la década de 1930 dentro del desaparecido Hipódromo Nacional El Paraíso. En aquel escenario, el entonces presidente de la República, el general Juan Vicente Gómez, ejerció un dominio absoluto en calidad de propietario al conquistar las tres primeras ediciones del evento.

El purasangre chileno Picaresco abrió el historial de ganadores en 1932 y repitió la hazaña en 1934. Entre ambos triunfos, el mandatario obtuvo la victoria de 1933 a través del ejemplar alemán Kaiser. Con este registro, el fallecido jefe de Estado permanece en los libros de récords como el dueño con más victorias en los inicios de esta contienda selectiva.

Doble coronados en El Paraíso y La Rinconada

Junto a Picaresco, solo ocho purasangres lograron la proeza de cruzar la meta en ganancia en dos ocasiones dentro de la prueba. Durante la etapa de El Paraíso inscribieron sus nombres los británicos Tapa Tapa y Red Peak, además del chileno El Mago.

Posteriormente, con el traslado de las competencias a la arena de Coche, la lista de bicampeones sumó nombres ilustres: North Music (1983 y 1984), Río Chamita (1991 y 1992), Anfíbol (1996 y 1997) y, en tiempos más recientes, Gran Giocatore (2019 y 2020).

Marcas de leyenda en el cronómetro caraqueño

En el aspecto puramente numérico, el historial de la competencia reserva un capítulo especial para los registros del reloj. Dentro de los anales del evento, el tiempo más veloz en el trayecto especial de 1.100 metros disputado en una sola oportunidad quedó fijado en 68.4. No obstante, la marca de mayor valor histórico ocurrió tras la consolidación del recorrido actual de 1.200 metros.

En esa distancia, el invicto e inolvidable Pedro Caimán bajo la preparación de Juan Carlos Ávila destrozó las marcas al detener los relojes en 68.2, cronograma de velocidad pura que permanece como el estándar más rápido registrado en la historia del clásico.

Jinetes icónicos y la dinastía de Juan Carlos Ávila

En el renglón de los profesionales, la estadística de jinetes registra un cuádruple empate en la cima de victorias. Los fustas Raúl Bustamante, Juan Araya, Ángel Alciro Castillo y Richard Bracho comparten el honor de ser los más ganadores de la prueba con cuatro triunfos cada uno.

Sin embargo, el hito más impresionante en la trayectoria del Clásico Sprinters pertenece al preparador Juan Carlos Ávila. El profesional figura como el máximo entrenador en la historia de la competencia tras cosechar diez victorias en su cuenta personal, cifra que incluye un contundente dominio de cuatro años consecutivos.

El historial dorado de Ávila comenzó en 1994 con Rey David, continuó con Peregrino en 1999 y Victory King en 2003. Posteriormente sumó a New Laser en 2008, además del doblete conseguido por Don Potro y Jorge Prince entre 2011 y 2012. La consagración definitiva llegó mediante una racha formidable iniciada en 2014 con Jake El Pirata, seguida por Pedro Caimán en 2015, Comisario Red en 2016 y culminada por Blue Monkey en 2018.