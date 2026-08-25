El gran reto en La Rinconada: Violence And Peace (USA) va contra los machos en el Clásico Sprinters (GI)

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Con los ejemplares inscritos de manera oficial, todo queda listo para el desarrollo de una nueva jornada de emociones en el principal óvalo del país. La programación oficial abarca un total de doce pruebas, con dos eventos selectivos que marcan el cierre del mes de agosto dentro del calendario hípico nacional.

Violence And Peace desafía a los machos en el Clásico Sprinters

Tal como se anunció en los boletines previos, la selectiva yegua Violence And Peace declina su participación en el cotejo exclusivo para hembras para desafiar a los machos en el octogésimo sexto Clásico Sprinters (GI). Este compromiso, pautado sobre una distancia de 1.200 metros, cuenta con la apertura para ejemplares nacionales e importados. La organización destina un incentivo especial que asciende a 195.000 dólares en premios a repartir entre los competidores.

Invicta impecable y con la mira puesta en el reto dominical

Desde su llegada a la arena de Coche, la abanderada del Stud "Bera Racing" ostenta un rendimiento perfecto sobre la pista, avalado por tres victorias consecutivas. Una característica sobresaliente de su campaña radica en que cada triunfo cuenta con una conducción distinta. Su éxito más reciente ocurrió el pasado dos de agosto bajo las órdenes del jinete Francisco Quevedo, ocasión en la cual recorrió con total solvencia los 1.400 metros de la trayectoria.

Expectativa al máximo de cara a la prueba reina

El reto principal para la importada Violence And Peace radica en su posición en el aparato de partidas, ya que arrancará desde el puesto de pista diez. Para este compromiso, la corredora regresa al mando del jinete profesional Yoelbis González y medirá sus fuerzas ante un lote selecto de nueve rivales que aspiran a la gloria en la historia del óvalo de La Rinconada.

En los establos, cada cuadra ajusta los últimos detalles con sus ejemplares, mientras los entrenadores afinan las estrategias definitivas para asegurar el triunfo. La nómina de competidores que saldrán a retarla este domingo reúne a los siguientes purasangres:

1 PAN DE AZUCAR RODRIGUEZ JEAN C FREDDY PETIT 2 ETNA'S NAPPER (USA) JHONATHAN ARAY YORVIS VILLAMIZAR 3 FATHER HEART FRANKLIN VELASQUEZ RAFAEL ALEMAN 4 SOL VICTOREADO (USA) JAIME LUGO JR. JOSÉ LUIS BALZAN 5 GRAN ALABAMA ROBERT CAPRILES JORGE SALVADOR 6 SOL RAYO LASER (USA) RAFAEL SOLANO JOSÉ LUIS BALZAN 7 COMPADRE PECHE JAIME LUGO FERNANDO PARILLI TOTA 8 PERFECT LA COMBEE (USA) HEMIRXON MEDINA OSCAR MANUEL GONZÁLEZ 9 ROZAGANTE (USA) SAMUEL YANEZ LUIS PERAZA

Más veloz: 2025 Clásico Sprinters La Rinconada

El vencedor más reciente de esta prestigiosa competencia fue Parrillero. Este destacado hijo del semental Pedro Caimán completó el trayecto en un tiempo oficial de 73.1 para la distancia. En aquella oportunidad, el ejemplar contó con la conducción del jinete José Alejandro Rivero y la preparación profesional del entrenador Jefferson Rivas, dupla que concretó una brillante estrategia sobre la pista de Coche.