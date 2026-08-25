La velocidad se apodera de La Rinconada con el desarrollo de la reunión 34 y dos pruebas selectivas

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La temporada hípica 2026 entra en una de sus etapas más apasionantes. Este domingo 30 de agosto, el Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la celebración de la reunión número 33, una jornada que promete emociones al máximo sobre la pista de Coche.

La junta directiva del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) estructuró un atractivo programa compuesto por 12 competencias, entre las cuales destacan dos citas selectivas que reunirán a los ejemplares más veloces del momento en el trayecto de los 1.200 metros.

La acción del más alto nivel comenzará en la séptima competencia, primera válida. En dicha prueba se disputará la LXXXVI edición del Clásico Internacional Sprinters (GI), cita de máxima jerarquía destinada a ejemplares nacionales e importados de tres y más años. Diez de los mejores velocistas de la actualidad se medirán en la arena caraqueña con la mira puesta en el trofeo y en la codiciada bolsa de 195.000 dólares.

La décimo sexta edición del Clásico Internacional Sprinters para Yeguas (GII) reunirá a diez purasangres de tres y más años en una batalla de alta velocidad. El cotejo reserva una bolsa global de 162.500 dólares a repartir entre las mejores clasificadas en el recorrido. Esta competencia exige una aceleración máxima desde el salto inicial del aparato y asume el rol estelar como la prueba de cierre en la programación oficial, además de bajar el telón como la carrera determinante para los acumulados del 5y6.

El 5y6 nacional mantiene sólido respaldo y proyecta jugosos premios

El emblemático juego del 5y6 nacional dará su inicio oficial a las 3:40 de la tarde de este domingo, momento en el cual arrancará la primera válida de la reunión. Semana tras semana, la afición hípica venezolana reafirma su fidelidad absoluta hacia esta apuesta tradicional, la cual se consolida como la columna vertebral de la jugada local por su accesibilidad y los atractivos dividendos que ofrece al público apostador.

Muestra fehaciente de esta apasionada preferencia quedó asentada en el registro de la jornada inmediata anterior. Durante esa reunión, la recaudación global del juego de las mayorías alcanzó la extraordinaria cifra de 777.343.450,00 bolívares, un volumen de sellado que refleja el dinamismo económico que rodea a la actividad en el principal óvalo del país.

Este notable flujo de apuestas no solo garantiza cuadros con montos altamente competitivos a repartir entre quienes acierten los seis de la fama, sino que también respalda de manera directa la estructura de premios hípicos. Asimismo, la cifra récord ratifica la confianza plena de la fanaticada en el trabajo organizativo y en los incentivos financieros aplicados por la junta directiva del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para mantener la vigencia del espectáculo hípico.

Lucha encarnizada por las estadísticas de entrenadores y jinetes

El renglón estadístico añade un atractivo especial a esta reunión 33. En la categoría de entrenadores, Riccardo D'Angelo se mantiene firme en la cima del campeonato tras sacar una ventaja de once victorias sobre su más cercano perseguidor, Fernando Parilli Tota, quien contabiliza 27 triunfos acumulados en lo que va de la presente campaña 2026.

Por el lado de los jinetes, la batalla por el primer lugar se torna cada vez más ajustada. El fusta Robert Capriles descontó terreno a paso firme en las últimas reuniones y se colocó a solo dos victorias de empatar al actual líder de la estadística, Jhonathan Aray.

La disputa se perfila exclusiva entre estos dos fustas, toda vez que dos jinetes profesionales y un conocido aprendiz deberán cumplir sanciones de suspensión dictadas por el cuerpo de comisarios, factor que les impedirá actuar en esta emocionante jornada dominical.