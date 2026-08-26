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El mes de agosto cierra con el quinto domingo y la presencia de la reunión número 34 del año donde se disputará una jornada de 12 carreras y la presencia de dos pruebas clásicas para los Sprinters del patio en distancia de 1.200 metros y el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Ejemplar que siempre está en la pizarra reaparece luego de 126 días sin competir

A la altura de la novena carrera del programa dominical en la ciudad capitalina, se va a correr la tercera de las válidas del 5y6 Nacional, ha sido reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras en una distancia de 1.300 metros donde hay una nómina de nueve purasangres maduros.

En la misma, el entrenador Fernando Parilli Jr. ha firmado la presentación del ejemplar de seis años, Baco, con la monta del aprendiz Luis Funez Jr. para los colores del Stud Z.M, en lo que será la primera actuación del purasangre luego de 126 días sin competir en el óvalo caraqueño, desde el pasado 26 de abril del año en curso, donde finalizó séptimo de Princesa Fina en el Clásico Negresco.

El macho castaño de seis años, es un producto del semental Diesel en Balbirelis por Awesome Again, el cual tiene una campaña general de nueve victorias en 27 actuaciones y tres fotografías en cuatro presentaciones en la presente temporada, y ha ganado cinco de sus últimas siete actuaciones que ha cumplido, una de ellas, en la distancia a correr el domingo.

Su último trabajo registrado en la pista, lo cumplió el pasado 21 de agosto, en donde fijó parciales de 57,3 en la media milla con remate de 12 flat, y continuó en 69,1 2p/ 83,2 /98,1 // muy cómodo, en pelo, indicó la División de tomatiempos del INH.