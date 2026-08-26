A mantener la racha: Regresa a la pista ejemplar invicto en el 2026 después de 133 días sin correr

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El hipódromo La Rinconada tiene la tarde de este domingo 30 de agosto la presentación de la jornada hípica número 34 del año, con una programación de 12 carreras, en donde se disputarán los clásicos Sprinters GI par yeguas y machos en recorrido de 1.200 metros dentro de las válidas del 5y6 Nacional, que se correrán a partir de la séptima competencia dominical.

La Rinconada: Regresa a la pista ejemplar invicto en el 2026 después de 133 días sin correr

Dentro de las carreras no válidas de la tarde dominical, a la altura de la quinta prueba, se disputará una carrera para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de tres y cuatro pruebas, en distancia de 1.100 metros, donde hay una nómina de ocho purasangres a competir y el entrenador Riccardo D’Angelo presenta a un ejemplar en búsqueda de otra victoria a su cuenta.

El purasangre a competir en la prueba será el alazán de cinco años, Mahomes con la monta del jinete profesional Jaime Lugo Jr. para los colores del Stud Los Samanes Racing el cual viene de un parón de 133 días sin correr, y el cual va invicto en dos presentaciones realizadas en el año en la misma distancia que volverá a competir.

Mahomes es un producto del semental The Great War en Brown Eyed Miss por End Sweet, nacido en el Haras del mismo nombre del stud y el cual tiene una campaña general de tres victorias en nueve actuaciones. Sus únicas actuaciones en el 2026 fueron victoria en recorrido de 1.100 metros con las montas del jinete aprendiz Félix Márquez.

Su ajuste más reciente en la arena caraqueña lo cumplió el 22 de agosto, donde marcó parciales de: 41,3 en 600 metros, con remate de 12,3 /57,2 / contenido, en pelo, informó la División de Tomatiempos del INH.