Reaparece doble coronado luego de 294 días sin correr con entrenador nuevo

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Este domingo se realizará en el hipódromo La Rinconada la reunión hípica número 34 de la temporada, con una agenda de 12 de carreras, donde se disputarán los Clásicos Sprinters para yeguas y machos respectivamente GI en 1.200 metros dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Reaparece doble coronado luego de 294 días con entrenador nuevo

Como todos los domingos, como parte de la agenda dominical de carreras, el juego del 5y6 Nacional será parte de la misma, a partir de la séptima competencia del programa, en la novena y tercera del 5y6 se disputará una prueba para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras en recorrido de 1.300 metros.

En dicha competencia, el entrenador Oscar Manuel González firmó la presentación del alazán de seis años, Time Traveler con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo para los colores del Stud Andrea Stables, luego de un parón de 294 días sin competir en alguna reunión oficial.

El flamante doble coronado de la temporada 2023, bajo el entrenamiento en su momento de Antonio Bellardi, no competía desde el pasado nueve de noviembre del 2025, donde disputó una prueba de 1.300 metros con Jaime Lugo en la silla y el entrenamiento de Ramón García Mosquera.

Time Traveler es un hijo del renombrado semental Siete C en Santa Victoria por Le Voyageur, nacido y criado en el Haras Urama, con una campaña general de cuatro victorias en 11 presentaciones, ganador de los clásicos José Antonio Páez y Cría Nacional GI de la temporada 2023, con la monta de Francisco Quevedo precisamente.

Su trabajo más reciente en la arena caraqueña lo realizó el pasado 22 de agosto, donde marcó parciales de 65,6 en 1.000 metros con remate de 12,2 y completó 79,2 2p / 94,3 /112,4// animado al final y respondió, en silla, informó la División de tomatiempos del INH.