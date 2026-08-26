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El óvalo caraqueño tendrá la tarde de este domingo la celebración de la reunión hípica número 34 del año con una agenda de 12 carreras a partir de la 1:00 de la tarde, con la presencia de dos pruebas clásicas de grado para los mejores sprinters, en recorrido de 1.100 metros y el juego del 5y6 Nacional a partir de la séptima competencia dominical.

La Rinconada: Vuelve a la pista hijo de múltiple campeón semental de la Florida luego de 127 días

En la quinta competencia de las no válidas del domingo, se va a disputar una prueba para caballos nacionales o importados de cinco y más años, ganadores de tres y cuatro pruebas, en recorrido de 1.100 metros, la cual cuenta con una nómina de ocho purasangres a competir y el entrenador Gabriel Márquez presenta a dos ejemplares, uno criollo y un importado.

El importado, es el alazán de cinco años, Khoolzan con la monta del astro Johan Aranguren para los colores del Stud Don Rafael V, el cual viene de un parón de 127 días son competir en pruebas oficiales en el coso de Coche.

El purasangre es un producto del actual cinco veces campeón semental de la Florida, Khozan en la hembra Twocastsintheyard por Andiron, el cual tiene una campaña en el país de una victoria en tres presentaciones y en general de cuatro lauros en 18 actuaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Su trabajo más reciente en el óvalo capitalino lo cumplió el pasado 22 de agosto del año en curso, donde dejó parciales de 41,4 en 600 metros con remate de 12,4 y continuó en 53,3 2.p /78,3 /93,4 /// de 2V , fenómeno, en pelo, indicó la División de tomatiempos del INH.