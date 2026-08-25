Bien trabajada y lista para reaparecer: El número puesto de esta selectiva en La Rinconada

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Un total de doce emocionantes competencias conforman la cartelera para la reunión número 34, la cual se celebrará este domingo 30 de agosto en el Hipódromo La Rinconada. El atractivo programa incluye la disputa de eventos selectivos de envergadura que darán un brillo especial a la jornada en la arena caraqueña.

Duelo de alta velocidad en la sexta válida: 1.200 metros

La undécima competencia de la tarde, sexta válida para el tradicional juego del 5y6 nacional, estará destinada a yeguas nacionales de tres y más años. Este compromiso albergará una nueva edición del Clásico Internacional Sprinters para Yeguas, prueba que se correrá en una trayectoria de 1.200 metros y contará con una atractiva bolsa de premios a repartir de 162.500 dólares.

El retorno de una ganadora a la arena capitalina

Entre las once participantes inscritas en el lote resalta la reaparición de Raphaella, ejemplar que portará el número 9 en la gualdrapa para sellar su regreso a la acción tras un paréntesis de 266 días fuera de la pista. La purasangre pasa ahora a la cuadra del entrenador Oscar Manuel González en defensa de los colores del Stud "Andrea Stable I", con la conducción de su fusta habitual, Robert Capriles, profesional que la conoce a la perfección y la ha guiado al éxito en anteriores oportunidades.

Nacida y criada en el Haras Los Caracaros, la valiosa corredora cuenta con el respaldo de los especialistas en la materia, quienes la consideran un fuerte "número puesto" en la competencia de cierre dada la excelente condición física que refleja en sus aprontes matutinos. Su última presentación oficial ocurrió el 7 de diciembre de 2025, fecha en la cual el propio Capriles la condujo a una contundente victoria.

La hija de Slew's Tizzy en Pine Shelter por Chester House ostenta una campaña de 20 actuaciones con un saldo de seis triunfos, registro que avala su jerarquía y la posiciona con una oportunidad clara para capitalizar un nuevo triunfo en la jornada dominical.

La Rinconada domingo: Ejercicios Previos Reaparece

Ago 08 E. González E/S 14,4 26,4 38,4 51,3 64 (1000) 78/94/ muy cómoda a ½ cuerpo de Bella Catira.

Ago 14 E. González E/S 24,3 36,3 48,1 (800) 62,1/ 77,3// al tiro, cómoda a un cuerpo de Bella Catira.

Ago 21 E. González E/P 14,4 27 39,3 51,3 63,2 (1000) 76,3 2P 90,4/ cómodas, muy bien apareado con Bella Catira. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.