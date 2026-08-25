¿Cuál es la más veloz? Once corredoras buscan la corona en el Clásico Sprinters Yeguas (GII) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El segundo evento de corte selectivo pautado para la cartelera dominical en la arena de Coche corresponde a la décimo sexta edición del Clásico Internacional Sprinters para Yeguas (GII). Este cotejo reúne a un selecto lote de corredoras criollas de tres y más años de edad, las cuales medirán sus fuerzas en una exigente trayectoria de 1.200 metros.

Las aspirantes disputarán una bolsa global que asciende a 162.500 dólares en premios a repartir entre los primeros lugares del marcador oficial.

Una nómina de lujo que baja el telón del juego de las mayorías: 5y6 nacional

Un grupo integrado por once velocistas criollas saldrá a buscar la prueba desde el momento de la partida, en un choque electrizante donde solo una de ellas cruzará la sentencia en ganancia para inscribir su nombre en el historial del evento. Cabe destacar que esta competencia ostenta un atractivo adicional para la afición, al ubicarse en el turno final de la programación como la sexta válida del tradicional juego del 5y6 nacional.

Por tal motivo, la prueba reina de la velocidad en el renglón femenino bajará el telón de la jornada dominical y decidirá los dividendos de los acumulados para el público apostador.

Las once aspirantes al trono de la velocidad

La nómina definitiva de las participantes que saldrán a disputar la gloria en la sexta válida comprende a las siguientes ejemplares:

N° Ejemplar (Yegua) PP Jinete Entrenador 1 PRINCESA SUSEJ 1 Jaime Lugo Jr. L. Romero 2 POTENCIADA 2 Oliver Medina Juan C. García 3 ENCANTADORA 3 Franklin González Jr. Humberto Correia 4 BELLA CATIRA 4 Francisco Quevedo Oscar M. González 5 SRA CHAMP 5 Johan Aranguren Jorge Salvador 6 QUEEN ALABAMA 6 Jean C. Rodríguez Jorge Salvador 7 ANTALYA 7 José A. Rivero Jorge Salvador 8 MOTHER CARMEN 8 Jaime Lugo Antonio S. Martínez 9 RAPHAELLA 9 Robert Capriles Oscar M. González 10 QUEEN OF DRAGONS 10 Rafael Solano David Palencia 11 FIDANZATA 11 José G. Hernández Luis E. Peraza

El antecedente de 2025: Brown Sugar fijó el parámetro de velocidad

La edición de la temporada 2025 dejó una huella imborrable en el historial de esta competencia gracias a la contundente demostración de Brown Sugar. La valiosa corredora, que contó en esa oportunidad con la preparación física del entrenador Fernando Parilli Araujo, dictó una cátedra de solvencia en la pista de Coche al detener los cronómetros en una marca oficial de 73.1 para la distancia de 1.200 metros.

Aquella victoria se concretó bajo la pulcra conducción del experimentado jinete Jaime "El Pocho" Lugo, dupla que ejecutó una estrategia impecable para dominar las acciones con absoluta autoridad. El registro cronométrico alcanzado por la campeona saliente se mantiene hoy en día como la cifra de referencia obligatoria para las once participantes que medirán sus fuerzas este domingo en el óvalo capitalino.