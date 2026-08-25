Oportunidad de oro: El jinete aprendiz va por su primera victoria en La Rinconada

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El último fin de semana de agosto baja el telón por todo lo alto en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. La reunión número 34 de la presente temporada ofrece una cartelera de doce compromisos de elevado nivel competitivo. Entre estas pruebas destacan dos eventos selectivos integrados a la programación del tradicional juego del 5y6 nacional, ambos pautados en una distancia de 1.200 metros.

Duelo de madurez y alta bolsa en la cuarta no válida

A la altura de la cuarta competencia no válida del programa, la junta de condiciones reservó una prueba de atracción especial para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras de cinco o más carreras. Este compromiso se disputará sobre un recorrido de 1.300 metros. La competencia genera amplia expectativa no solo por la paridad técnica de las ocho inscritas en el lote, sino también por el atractivo incentivo económico a repartir: una bolsa especial adicional de 37.180 dólares que garantiza el máximo esfuerzo de cada profesional sobre la pista de carreras.

El regreso de Yaqui Designs a la arena capitalina

Tras un paréntesis de 91 días alejada de las pruebas oficiales, la zaina Yaqui Designs (4) marca su retorno definitivo al óvalo de Coche. La pupila del entrenador Ramón García Mosquera es una descendiente del semental Ruffalex en Correntina, nacida y criada en el Haras Urama para defender los célebres colores del Stud "Mo Cuishle".

A pesar de su inactividad temporal, la campaña de esta corredora de siete años exhibe una notable solidez con ocho triunfos en un total de 38 actuaciones. En su presentación más reciente, efectuada el pasado 31 de mayo, la yegua cruzó la meta en ganancia con un cuerpo de ventaja sobre una trayectoria de 1.200 metros.

Oportunidad de oro para la jinete aprendiz: R34

Para esta reaparición, el jinete aprendiz Jhoswall Andarcia asume la responsabilidad de la conducción y ofrece un valioso descarte de cuatro kilos en la balanza. Este compromiso representa una ocasión inmejorable para el joven fusta, quien busca firmar el primer triunfo de su carrera en la pista del recinto capitalino.

Ejercicio Previo: Yaqui Desings

El estado físico de la yegua luce impecable con base en los reportes del departamento de toma de tiempos. En su ejercicio matutino más reciente, realizado el 21 de agosto de 2026, la conducida de Andarcia dejó registros parciales de 13.1, 26, 37.4 y 49.4 para los 800 metros, con remate de 63.1 y pasadas posteriores de 76.2 y 91.4. La división oficial del INH destacó la velocidad y el ajuste en pelo de la corredora, condición que la ubica como seria candidata al triunfo en la jornada dominical.