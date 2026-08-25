Luego de 420 días reaparece un ganador clásico en La Rinconada con nueva cuadra y alta expectativa

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El último domingo del mes de marzo vestirá sus mejores galas para recibir la reunión número 34 de la presente temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada. La junta de condiciones estructuró una atractiva agenda de doce competencias, jornada que destaca por la disputa de dos eventos de grado y por la activación del tradicional juego del 5y6 nacional a partir de la séptima prueba del programa oficial.

Un lote de experiencia en la tercera válida: 5y6 nacional

A la altura de la novena carrera de la tarde, fijada para las 4:40 p.m., se pautó la tercera válida para el juego de las mayorías. Esta competencia fue reservada para ejemplares nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco o más carreras, en un trayecto exigente de 1.300 metros. Un total de nueve purasangres integran la nómina oficial en busca del triunfo en la arena capitalina.

El retorno de un laureado corredor al óvalo de Coche

Entre los aspirantes al tope del marcador resalta el regreso a las pistas del macho zaino de seis años El Gran Eladio. El valioso corredor reaparece en las pruebas públicas tras un paréntesis de 420 días fuera de acción. Para este compromiso, el ejemplar pasa de forma oficial a las manos del entrenador Oscar Manuel González, profesional que le asignó la conducción al jockey Eglinder Betancourt.

La trayectoria de El Gran Eladio exhibe un historial de alto calibre competitivo. A los dos años escoltó al ganador en el Clásico Victoreado (GII) y se ubicó tercero en el Clásico Gradisco (GII). Durante su campaña como pistero de tres años consolidó su consagración al conquistar el Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI) y el Clásico Burlesco (GII), además de figurar segundo en el Clásico Cría Nacional (GI), Clásico Mauricio Azar (GIII) y Clásico Juan Vicente Tovar (GIII), con un tercer lugar en el Clásico Francisco de Miranda (GII).

En su madurez a los cuatro años, el maduro hijo del turf nacional dictó cátedra al imponerse en el Clásico Jockey Club de Venezuela (GI) y en la Copa Invitacional del Caribe (GI), sumado al segundo lugar en el Clásico José María Vargas (GII). Posteriormente, a los cinco años, figuró segundo en el Clásico Ejército Bolivariano (GII).

La última presentación oficial de El Gran Eladio se registró el seis de julio de 2025, fecha en la cual participó en la exigente milla y media del Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI) y ocupó la cuarta casilla a treinta cuerpos del victorioso Padel. Ahora, bajo una nueva preparación y tras un prolongado descanso físico, el maduro pistero saltará al aparato en pos de reencontrarse con el triunfo.

Su más reciente trabajo en la pista lo realizó el 22 de agosto en silla: 25,1 37,4 49,4 61,4 (1000) 74,2 2P 88,1/ 104,4// animado a tres cuerpos de Star Of God. Informó la División de toma tiempos del INH.