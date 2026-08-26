¿Se rompe el hechizo? El dato del Clásico Sprinters que no ocurre desde 2013 en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada se viste de gala este domingo para albergar un capítulo memorable en la hípica venezolana. La reunión contempla un programa de 12 competencias de alto nivel, donde la expectativa de la fanaticada alcanza su punto máximo con la escenificación de los eventos selectivos de velocidad pura.

En este escenario destaca la edición número 86 del Clásico Sprinters (Grado I), prueba abierta para ejemplares de tres y más años que forma parte central de la jugada del 5y6 nacional. Los velocistas más destacados del momento saltarán a la pista de Coche en un explosivo recorrido de 1.200 metros, impulsados por una codiciada bolsa global a repartir de 195.000 dólares.

El peso de la historia y el antecedente de Tolomeo en 2013

Más allá de la cuantiosa premiación y de la valiente nómina de diez participantes que incluye el reto de dos yeguas frente a ocho machos, la carrera encierra un matiz estadístico trascendental. Desde la temporada 2013, ningún ejemplar de origen extranjero logra cruzar la meta en ganancia dentro de esta importante cita del calendario selectivo.

En aquella recordada edición, el caballo mexicano Tolomeo quebró los pronósticos tras imponerse con la conducción del profesional panameño Rudiel Bustos y la preparación de Raúl González, al registrar un tiempo oficial de 71.4 para los seis furlongs.

Seis foráneos tras el fin de la sequía en la arena caraqueña

La edición de este domingo presenta un panorama favorable para la causa internacional, con una representación de seis ejemplares importados decididos a derribar la hegemonía de los nacidos en el país y poner fin a 13 años de sequía en el recinto de ganadores.

La responsabilidad de buscar la victoria recae sobre la nómina integrada por Etna’s Napper, Sol Victoreado, Sol Rayo Laser, Perfect La Combee, Rozagante y Violence And Peace. La afición hípica se prepara para presenciar un enfrentamiento vibrante en la recta final que promete hacer historia en el turf nacional.