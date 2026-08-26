Franklin González Jr.: “Vengo a dar lo mejor de mí y a ganar carreras”

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El equipo de Meridiano Web mantiene sus recorridos diarios por las zonas de caballerizas en búsqueda permanente de los verdaderos protagonistas del deporte hípico nacional. Durante la mañana de este miércoles 26 de agosto, el despliegue periodístico tuvo como objetivo central la recolección de la información más relevante sobre la atractiva cartelera estructurada para el último domingo del mes.

La jornada promete emociones de principio a fin con un total de 12 competencias de alto nivel, entre las que destacan dos pruebas selectivas dedicadas a la velocidad en trayecto de 1.200 metros.

Un retorno cargado de expectativas y alianzas clave: La Rinconada

Entre las distintas personalidades abordadas en la cancha, destaca la presencia del profesional Franklin González Jr., fusta de trayectoria internacional que recién desembarca en el país y muestra total disposición para asumir compromisos en el óvalo de La Rinconada. El fusta compartió de manera exclusiva sus primeras impresiones ante los micrófonos de este portal:

“Agradecido por la entrevista, envío un saludo a toda la fanaticada de Meridiano Web. Gracias a Dios ya me encuentro en Venezuela de la mano del Sr. Ignacio Zubillaga, quien facilitó mi retorno y me brindará la oportunidad de conducir sus ejemplares. Lógicamente permanezco abierto a posibilidades con otros propietarios que deseen otorgarme su confianza. En estos momentos trabajo junto a mi primo Miguel Ángel Godoy, quien asumirá el rol de agente para la firma de mis compromisos.

Foto: David Urdaneta

Vengo de una gran experiencia en Estados Unidos, donde logré 79 triunfos además de conocer y laborar en varios hipódromos. Ya estoy en casa nuevamente para dar lo mejor de mí y ganar carreras. Para este domingo, gracias al entrenador Humberto Correia y al propietario del ejemplar, recibí la oportunidad de guiar a la yegua Encantadora en el Clásico Sprinters (Yeguas). Entregaré el máximo esfuerzo para buscar la victoria con el favor de Dios. Todas las carreras presentan dificultad, pero daremos la pelea.”