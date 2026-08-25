Conoce la primera monta con la que reaparece Franklin González Jr. en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La junta directiva del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó la lista de ejemplares inscritos para la jornada dominical, un anuncio que confirmó una cartelera de alto calibre en el óvalo de Coche.

La nueva programación consta de 12 competencias en total, dentro de las cuales sobresalen dos eventos de carácter selectivo. El llamado de esta reunión no solo destaca por la presencia de purasangres de comprobada calidad tanto nacionales como importados, sino además por el retorno a la pista caraqueña de un fusta con trayectoria internacional.

Regreso de lujo a la arena de Coche: R34 Carreras

Se trata del jinete venezolano Franklin González Jr., quien de manera previa había anunciado su retorno a Venezuela tras una estadía de cinco temporadas continuas en el hípico norteamericano.

El profesional de la fusta concentró la mayor parte de su accionar en el hipódromo de Parx Racing, recinto ubicado en la ciudad de Bensalem, estado de Pensilvania. Tras completar este ciclo en el exterior, el cotizado látigo concretó la firma de sus primeros compromisos de monta en la arena de Coche con motivo de la reunión número 34, hecho que genera gran expectativa entre los aficionados de la hípica nacional.

Balance positivo en el hipismo estadounidense

Antes de emprender su viaje a Estados Unidos a principios del año 2022 en busca de mejores horizontes profesionales, González Jr. ya contaba con un historial de triunfos destacados en los hipódromos del país.

En su balance definitivo por suelo estadounidense período en el que superó contratiempos físicos debido a una lesión que interrumpió su ritmo en la campaña 2025, el fusta criollo registró 79 victorias, 97 segundos lugares y 135 terceros puestos a lo largo de 1.114 actuaciones. Dichos números se tradujeron en un monto global de 2.573.019 dólares acumulados en producción para los propietarios de los ejemplares que condujo.

Despedida victoriosa en Pensilvania

El cierre de su desempeño en la pista de Parx Racing tuvo un sello victorioso. En su despedida de las pistas norteamericanas, el fusta criollo firmó un triunfo sorpresivo a bordo de la potranca Jesee, pupila del entrenador Alfredo Velázquez que defiende los colores de la propietaria Anita Velázquez.

En esa oportunidad, el piloto venezolano resolvió el compromiso con una sólida actuación de punta a punta en el estreno de la purasangre dentro de un evento especial de reclamo para perdedoras con una bolsa a repartir de 19.000 dólares.

Cuatro compromisos firmados para el domingo

Con esta valiosa experiencia acumulada en las pistas norteamericanas, Franklin González Jr. retoma la actividad en el principal óvalo del país con un compromiso de primer nivel. Para la cartelera de este domingo, el cotizado fusta firmó un total de una monta oficial, las cuales se detalla a continuación:

12) Encantadora (3) (XVI CLÁSICO SPRINTERS YEGUAS GII) del entrenador Humberto Correia.