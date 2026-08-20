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Vuelta a la patria: Jockey venezolano luego de cinco años está en La Rinconada

El criollo suma casi 100 victorias en Estados Unidos

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Meridiano

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 10:48 am
Vuelta a la patria: Jockey venezolano luego de cinco años está en La Rinconada
José Aray
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Esta semana trascendió que el jockey venezolano Franklin González Jr. quien tuvo una destacada actuación durante cinco años en Estados Unidos, específicamente en el hipódromo de Parx Racing, situado en la ciudad de Bensalem, en el estado de Pensilvania, está de regreso a nuestro país para competir en La Rinconada y quizás en Valencia.

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Durante la noche de este miércoles, el periodista Antonio J. Medina, en su cuenta de “X”, informó que el jockey profesional Franklin González Jr. está de regreso para continuar su campaña profesional como jinete en La Rinconada, y quizás a planes futuros en Valencia.

González Jr. tuvo una destacada campaña en nuestro país antes de buscar mejores oportunidades a partir de 2022. Hasta la fecha González Jr, quien estuvo lesionado parte de la temporada 2025, registró 79 victorias, 97 segundos y 135 terceros en 1,114 actuaciones con ganancias para sus conexiones de $2,573,019.

González Jr., su última participación en Estados Unidos fue con una victoria sorpresiva y de punta a punta de manera formidable al ejemplar Jesee para el entrenador Alfredo Velázquez y para la propietaria Anita Velázquez, que hizo su debut en esta prueba especial de reclamo para perdedoras valorada en $19,000.

El equipo de Meridiano Hípico le deseamos toda la mejor de la suerte en este reinicio de su profesión en Venezuela.

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