Debuta hermana completa de Always a Runner ganadora de la Kentucky Oaks (G1)

Suscríbete a nuestros canales

La sexta carrera de la jornada del sábado en Saratoga Race, en Saratoga Springs, New York, atrajo a once potras de dos años que van a una distancia de 1,300 metros en pista de arena que se corre por un Media Special Weight valorado en $115,000. Dentro de este grupo debuta la hermana completa de la ganadora de la Kentucky Oaks (G1), Always a Runner.

Meridiano: Forever Carina hace su estreno este sábado

Forever Carina es una hija de Gun Runner en la yegua Always Carina por Malibu Moon, el mismo patrón de cruce de su hermana completa Always a Runner, que se mantuvo invicta en sus primeras cuatro presentaciones.

Forever Carina fue adquirida por $850,000 en las subastas selectas de septiembre en Keeneland 2025 por el Three Chimneys Farm, LLC (Goncalo B. Torrealba), consignada por Taylor Made Sales Agency.

Para este compromiso tiene al menos ocho briseos. La última pasada fue el domingo 16 de agosto en Saratoga, 1,000 en 1:01.74, el 13.º más rápido de 22 para la distancia. Sale por el puesto #5 y lleva la monta de José Luis Ortiz para la cuadra del efectivo Chad Brown

Esta potra cuenta además con el mismo patrón de cruce del campeón Sierra Leone, Shotgun Hottie y Locked, todos millonarios con excelente performance en carreras de Graded Stakes.