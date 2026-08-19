Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el miércoles 19-8-2026

Ocho carreras fueron programadas para el circuito New York

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 05:29 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el miércoles 19-8-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles inicia la actividad hípica en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de ocho carreras que no incluyó pruebas Stakes. Programación que tuvo comienzo a la 1:13 p.m hora venezolana.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga Race

Durante la jornada, el jinete boricua Manuel Franco destaca con tres victorias y el panameño Luis Sáez consigue el triunfo 3,999 de por vida.

PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.36

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

Street View

M. Franco

11.96

 3.88 2.50
2 2

Save Us Melania

J. L. Ortiz

  

2.78

 2.10
3 5

All Class

R. Santana, Jr.

     2.34

Entrenador: S. I. Schauer

SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.39

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Pronghorn

J. L. Ortiz

4.88

 3.52 2.60
2 2

Low Country Magic

M. Franco

  

5.56

 3.56
3 7 Concurrently

F. Prat

     3.00

Entrenador: S. M. Asmussen

TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.56

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4 Cravings

R. Santana, Jr.

17.48

 9.28 5.44
2 1

Huck's Agenda

J. R. Velázquez

  

7.56

 4.68
3 6 L'Eclair

J. L. Ortiz

    

3.58

Entrenador: S. I. Schauer

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.68

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5

Mischievous M

M. Franco

13.70

 6.24 3.92
2 1

Trust Issues

D. Davis

  

7.62

 4.38
3 3

Treaty Obligation

E. J. Zayas

    

3.56

Entrenador: I. Kantarmaci

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS - grama/turf TPO 1:03.27

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 True Legend

M. Franco

 10.46 3.88 3.48
2 3 Sultan Hassan

F. Prat

   2.86 3.40
3 8 Story of Rory

T. Gaffalione

   2.96 3.42

Entrenador: G. Weaver

SEXTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.05

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Discotheque

L. Sáez

8.24

 3.96 2.88
2 2

Sea Vista

J. L. Ortiz

  

4.06

 3.00
3 5

South Bend Tom

F. Prat

     3.08

Entrenador: J. Kent Sweezey

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - grama/turf TPO 1:37.19 N.Y.S.S. Statue Liberty Stakes $150,000

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2 Greyjoy

T. Gaffalione

10.90

 4.96 2.96
2 3 Morning Prayer

R. Santana, Jr.

  

5.10

 3.14
3 5 Celtic Dawn

J. Castellano

     2.70

Entrenador: J. P. Terranova II

OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS - grama/turf TPO 1:44.96

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Paula's Choice

J. L. Ortiz

3.40

 2.68 2.52
2 9 Two Clicks

J. Castellano

  

6.36

 5.20
3 11 The Gael

K. Davis

     6.58

Entrenador: J. Thomas

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?