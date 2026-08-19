Así quedaron los resultados de las carreras en Saratoga para el miércoles 19-8-2026

Este miércoles inicia la actividad hípica en el hipódromo de Saratoga, New York, con un programa de ocho carreras que no incluyó pruebas Stakes. Programación que tuvo comienzo a la 1:13 p.m hora venezolana.
NOTAS RELACIONADAS
Meridiano: Resultados hípicos para Saratoga Race
Durante la jornada, el jinete boricua Manuel Franco destaca con tres victorias y el panameño Luis Sáez consigue el triunfo 3,999 de por vida.
PRIMERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.36
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
Street View
|
M. Franco
|
11.96
|3.88
|2.50
|2
|2
|
Save Us Melania
|
J. L. Ortiz
|
2.78
|2.10
|3
|5
|
All Class
|
R. Santana, Jr.
|2.34
Entrenador: S. I. Schauer
SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.39
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Pronghorn
|
J. L. Ortiz
|
4.88
|3.52
|2.60
|2
|2
|
Low Country Magic
|
M. Franco
|
5.56
|3.56
|3
|7
|Concurrently
|
F. Prat
|3.00
Entrenador: S. M. Asmussen
TERCERA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.56
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Cravings
|
R. Santana, Jr.
|
17.48
|9.28
|5.44
|2
|1
|
Huck's Agenda
|
J. R. Velázquez
|
7.56
|4.68
|3
|6
|L'Eclair
|
J. L. Ortiz
|
3.58
Entrenador: S. I. Schauer
CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.68
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|
Mischievous M
|
M. Franco
|
13.70
|6.24
|3.92
|2
|1
|
Trust Issues
|
D. Davis
|
7.62
|4.38
|3
|3
|
Treaty Obligation
|
E. J. Zayas
|
3.56
Entrenador: I. Kantarmaci
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS - grama/turf TPO 1:03.27
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|True Legend
|
M. Franco
|10.46
|3.88
|3.48
|2
|3
|Sultan Hassan
|
F. Prat
|2.86
|3.40
|3
|8
|Story of Rory
|
T. Gaffalione
|2.96
|3.42
Entrenador: G. Weaver
SEXTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:24.05
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Discotheque
|
L. Sáez
|
8.24
|3.96
|2.88
|2
|2
|
Sea Vista
|
J. L. Ortiz
|
4.06
|3.00
|3
|5
|
South Bend Tom
|
F. Prat
|3.08
Entrenador: J. Kent Sweezey
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - grama/turf TPO 1:37.19 N.Y.S.S. Statue Liberty Stakes $150,000
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|Greyjoy
|
T. Gaffalione
|
10.90
|4.96
|2.96
|2
|3
|Morning Prayer
|
R. Santana, Jr.
|
5.10
|3.14
|3
|5
|Celtic Dawn
|
J. Castellano
|2.70
Entrenador: J. P. Terranova II
OCTAVA CARRERA - 1.700 MTS - grama/turf TPO 1:44.96
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Paula's Choice
|
J. L. Ortiz
|
3.40
|2.68
|2.52
|2
|9
|Two Clicks
|
J. Castellano
|
6.36
|5.20
|3
|11
|The Gael
|
K. Davis
|6.58
Entrenador: J. Thomas