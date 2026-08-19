Detalles: El japonés Finger busca hacer historia en la Pacific Classic (G1)

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Este sábado 22 de agosto llega al hipódromo de Del Mar la edición 36 de la Pacific Classic Stakes (G1), que es la carrera emblemática del circuito en Del Mar y el evento de purasangres más prestigioso del verano en la costa oeste de los Estados Unidos. Conocida popularmente como la cita obligatoria "donde el mar se encuentra con el turf". Un total de once ejemplares fueron inscritos para el evento central de la cartelera que tiene un millón de dólares en premios para repartir.

Del Mar: Finger por la historia

Desde su creación en 1991, solo tres ejemplares invasores han podido ganar este evento lucrativo que en la era moderna otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Classic (G1). Finger de origen japonés se encuentra en suelo americano desde el pasado domingo 16 de agosto. El hijo de Gun Runner, busca igualar a los campeones Missionary Ridge (GB), Gentlemen (Arg) y Candy Ride (Arg).

De conseguir el triunfo, se convertiría en el séptimo ejemplar de tres años en ganar en 36 ediciones del Pacific Classic (G1), y se clasificaría para la Breeders' Cup Classic (G1), dotada con 7 millones de dólares, que se celebrará el 31 de octubre en Keeneland.

Finger, de Tanaka, y el criador y propietario Masahiko Sugino han interrumpido la campaña de la Triple Corona Japonesa de Dirt. Tras sus victorias en el Haneda Hai y el Derby de Tokio, para entrar a este evento y luego regresar a Japón por la tercera gema. Finger podría hacer historia si ganara el 7 de octubre en el Japan Dirt Classic. Esta serie se estableció oficialmente hace tan solo dos años y otorga una bonificación de 500.000 dólares, además de los 440.000 dólares que se otorgan al primer puesto en el Dirt Classic.

Finger tiene un récord de cuatro victorias en ocho carreras con ganancias para sus conexiones de $1,303,486. Por ahora, sigue siendo, en cierto modo, un misterio su participación.