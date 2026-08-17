Atleta Meridiano por el logro de ganar la prueba más lucrativa de la costa oeste

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Este sábado llega la edición 35 de la Pacific Classic (G1) con una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, en distancia de dos mil metros en la pista de arena con la inscripción de once ejemplares. Prueba que se convierte en el centro de atracción del fin de semana en la costa oeste de los Estados Unidos. Competencia que cuenta con la participación especial de los clasificados Knightsbridge, Forged Steel, Hit Show y el japonés Finger.

Del Mar: Junior Alvarado, rumbo al estrellato

La Pacific Classic (G1) de un millón de dólares tiene como máximo atractivo la participación del ejemplar Knightsbridge, que surge como favorito según la línea matutina con la monta del jinete Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, quien busca convertirse en el primer jinete venezolano en ganar esta prueba que se corre en dos mil metros en pista de arena en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California.

Knightsbridge, entrenador por el Salón de la Fama, Bill Mott, será guiado por su jinete habitual, el Atleta del Año 2025, Junior Alvarado, quien regresa a sus hierros luego que en su anterior carrera, donde alcanzó el triunfo en la Monmouth Cup Stakes (G3), lo hizo con Flavien Prat, por compromisos del zuliano en Nueva York.

Del Mar: Enemigos a considerar

Para este evento, Knightsbridge, que viajó desde Nueva York, enfrenta a diez potentes rivales. Finger llegó desde Japón con una victoria en el Derby de Tokio en su historial, acompañado de su jinete habitual, Keita Tosaki. Finger es el único potro de la carrera. Solo cinco han ganado esta carrera.

Om N Joy, de California, es la única potranca ganadora de la Santa Margarita Stakes (G2); se podría convertir en la primera hembra en ganar esta carrera desde Beholder en 2015. Además, Forged Steel procede del este y tiene experiencia en la costa oeste. Ganó la Hollywood Gold Cup (G2) por casi diez largos en la misma distancia.

Hit Show, el hijo del argentino Candy Ride que ha ganado 9.5 millones de dólares producto de 12 victorias, que incluye la Dubai World Cup (G1) del pasado año.

La Pacific Classic (G1) está reservada para la décima de la jornada del sábado 22 de agosto y está pautada para iniciar a las 9:30 p.m. hora venezolana.