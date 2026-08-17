Así se encuentra el purasangre El Pequeño José luego de su rodada en el 5y6

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde del domingo 16 de agosto, la celebración de la reunión hípica número 32 del año, donde se disputaron un total de 13 carreras, y una de ellas, fue el Clásico República Bolivariana de Venezuela, GI para potros nacionales de tres años, que contó con la victoria del purasangre Teniente Dan, presentado por Riccardo D’Angelo y montado por Jhonathan Aray para los colores del Stud Alabama PB.

La Rinconada: Así se encuentra el purasangre El Pequeño José luego de su rodada

A partir de la octava competencia de la jornada dominical, se dio inicio al juego del 5y6 Nacional, el cual recaudó más de 750 millones de bolívares previamente, en el monto sellado. En la segunda válida se corrió una prueba para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras en distancia de 1.400 metros y tuvo una nómina de nueve ejemplares.

La prueba fue ganada por el ejemplar The Last Dance, presentado por el entrenador Jorge Salvador con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina con un tiempo oficial de 87,2 en 1,400 metros con un dividendo de Bs.163,78 a ganador.

En el transcurso de la carrera, estuvo liderada por el purasangre El Pequeño José conducido por el astro de experiencia internacional, Francisco Urdaneta, pero en los 150 metros finales, rodó tras un tropiezo provocado por el ejemplar Zio Giaccof, el cual sería descalificado.

La cuenta de la red social X, @kuruzo03 publicó un video del ejemplar El Pequeño José caminando tranquilo en la cuadra con su cuidador, donde escribió que el purasangre: «se encuentra en perfecto estado de salud».