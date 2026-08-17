Conoce la condición del jockey Francisco Urdaneta luego de su caída en el 5y6

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La tarde de este domingo 16 de agosto, el hipismo nacional vio como se celebró la reunión hípica número 32 del año, con una jornada de 13 carreras, donde se cerró la temporada de la Triple Corona Nacional con el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI para potros de tres años con una victoria de Teniente Dan bajo la dupla de Riccardo D’Angelo y Jhonathan Aray para el Stud Alabama PB.

La Rinconada: Conoce la condición del jinete Francisco Urdaneta luego de su caída

En el marco del juego de las mayorías y que inició luego de la selectiva antes mencionada, a la altura de la segunda válida de disputó una prueba para caballos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras en una distancia de 1.400 metros donde participaron nueve purasangres.

En dicha carrera, el ejemplar The Last Dance, con la monta del aprendiz Oliver Medina y el entrenamiento de Jorge Salvador, resultó el vencedor de la misma con un tiempo de 87,2 y un dividendo a ganador de Bs.163,78.

En esta prueba, el purasangre El Pequeño José estuvo en la delantera de la misma hasta que un tropiezo provocado por Zio Giaccof le hizo rodar y a su jinete Francisco Urdaneta, caer a la arena del coso capitalino.

En información directa para Meridiano, el reconocido agente de jinetes, Manuel Vásquez informó que el destacado jockey internacional no sufrió ningún tipo de daños y se encontraba en buen estado de salud.