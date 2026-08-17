Conoce la previa de la cartelera millonaria para la Pacific Classic Day en Del Mar

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Este sábado 22 de agosto, llega la Pacific Classic Stakes (G1), que es la carrera emblemática del circuito en Del Mar y el evento de purasangres más prestigioso del verano en la costa oeste de los Estados Unidos. Conocida popularmente como la cita obligatoria "donde el mar se encuentra con el turf". Un total de once ejemplares fueron inscritos para el evento central de la cartelera que tiene un millón de dólares en premios para repartir.

Del Mar: Once ejemplares están inscritos para la gran cita

La prueba está pautada para la décima de la tarde a una distancia de 2,000 metros en pista de arena, con una bolsa en premios que la consolida como la carrera más rica del oeste de Estados Unidos.

Además, forma parte del programa Breeders' Cup Challenge, otorgando al caballo ganador un pase automático y directo con los gastos pagos para competir en la prestigiosa Breeders' Cup Classic (G1) que se corre el sábado 31 de octubre en Keeneland.

Dentro de nómina destaca Knightsbridge, que parte como favorito de Morning-Line, ganador de la Monmouth Cup Stakes. De igual manera, incluye al ganador de la Hollywood Gold Cup, Forged Steel, al reciente subcampeón de la Suburban Stakes y ganador de la Dubai World Cup 2025, Hit Show, y al japonés Finger, que ya se encuentra en suelo americano para buscar la sorpresa.

Del Mar: Cartelera de categoría

La programación del sábado en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, presenta una cartelera de once competencias en la que se incluyen cuatro pruebas Graded Stakes, que le dan brillo a este día que inicia a las 5:00 p.m. hora venezolana. Las pruebas clasificadas reparten entre sí 1.8 millones de dólares, y están programadas de la siguiente manera:

5ª. Carrera: Green Flash Handicap (G2) de $200,000.

9ª. Carrera: Del Mar Oaks (G1) de $300,000.

10ª. Carrera: Pacific Classic (G1) de $1,000,000 .

. 11ª. Carrera: Del Mar Mile Stakes (G2) de $300,000.

La prueba central de la jornada, la Pacific Classic (G1) inicia a las 9:30 p.m. hora venezolana.