Pacific Classic en Del Mar: ¡La millonaria batalla de $1,000,000 espera campeón!

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El Pacific Classic Stakes (G1) es la carrera emblemática del circuito en Del Mar y el evento de purasangres más prestigioso del verano en la costa oeste de los Estados Unidos. Conocida popularmente como la cita obligatoria "donde el mar se encuentra con el turf".

Del Mar: 18 nominados para la gran cita de verano

La prueba está pautada para el sábado 22 de agosto en una distancia de 2,000 metros en pista de arena. Tiene una bolsa en premios de $1,000,000 a repartir, consolidándose como la carrera más rica del oeste de Estados Unidos.

Forma parte del programa Breeders' Cup Challenge, otorgando al caballo ganador un pase automático y directo con los gastos pagos para competir en la prestigiosa Breeders' Cup Classic (G1) que se corre el sábado 31 de octubre en Keeneland.

Entre los nominados se pueden leer: a la sensación japonesa Finger, el ganador de la Dubai World Cup (2024) Hit Show, los milleros de lujo Knightsbridge y Nevada Beach, entre otros corredores que, de estar presentes, le darán ese brillo a esta magnífica gesta costeña.

Pacific Classic: Los pioneros e inolvidables

A lo largo de sus más de tres décadas de historia, el Pacific Classic ha sido el escenario de algunas de las hazañas más memorables del turf estadounidense. Estos son los más destacados:

Best Pal (1991): El primer ganador de la historia del evento.

El de la historia del evento. Dare and Go (1996): Protagonista del mayor impacto en la historia de la carrera. Derrotó al legendario e inmortal Cigar , que buscaba en Del Mar superar el récord histórico de 16 victorias consecutivas, quebrando una de las rachas más famosas de la hípica mundial.

Protagonista del mayor impacto en la historia de la carrera. Derrotó al legendario e inmortal , que buscaba en Del Mar superar el récord histórico de 16 victorias consecutivas, quebrando una de las rachas más famosas de la hípica mundial. Candy Ride (2003): El sensacional e invicto caballo argentino que, bajo la conducción de Julie Krone, paralizó los cronómetros en 1:59.11 . A día de hoy, sigue siendo el récord de pista vigente para los 2,000 metros en Del Mar.

El sensacional e invicto caballo argentino que, bajo la conducción de Julie Krone, paralizó los cronómetros en . A día de hoy, sigue siendo el para los 2,000 metros en Del Mar. Beholder (2015): Se convirtió en la primera y única yegua en ganar la carrera .

Se convirtió en la . Flightline (2022): Su triunfo es considerado una de las exhibiciones más dominantes de la historia moderna del hipismo mundial. Cruzó la meta con una ventaja histórica de 19 cuerpos y un cuarto, dejando atónitos a los aficionados antes de coronarse Caballo del Año.

Los Reyes de la Repetición: Tinners Way (1994 y 1995), Skimming (2000 y 2001) y Richard's Kid (2009 y 2010).

Pacific Classic: Jinetes y entrenadores más destacados

El legendario preparador Bob Baffert y los jinetes Mike Smith y Garrett Gómez lideran los libros de historia como los máximos ganadores en el Pacific Classic de Del Mar.

Bob Baffert (7 triunfos): El indiscutible rey de la carrera. Ha conquistado el trofeo con General Challenge (1999), Richard's Kid (2009, 2010), Game On Dude (2013), Collected (2017), Maximum Security (2020) y Arabian Knight (2023).

Mike E. Smith (4 triunfos): Apodado "Big Money Mike" por su efectividad en carreras millonarias. Cruzó la meta en primer lugar con Came Home (2002), Richard's Kid (2009, 2010) y Shared Belief (2014).

Garrett K. Gómez (4 triunfos): Compartiendo el primer lugar histórico. El fallecido jinete guio a la victoria de manera consecutiva a Skimming (2000, 2001) y posteriormente ganó con Borrego (2005) y Go Between (2008).