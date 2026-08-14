¡El legado de Flightline llega a Europa! Magna Cum Laude debuta en Dundalk

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La "fiebre de Flightline" ha iniciado su expansión en el mundo después de que se registraran los primeros ganadores en Japón y Norteamérica. Su presentación en la pista sintética de Dundalk será la primera gran prueba para determinar cómo se adapta su descendencia al estilo de carreras del Viejo Continente.

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La quinta carrera del sábado en el hipódromo de Dundalk fue reservada para el Irish Stallion Farms EBF Maiden sobre una milla en la superficie sintética (Polytrack), que atrajo a 13 potros de dos años, entre ellos a Magna Cum Laude, en esta exigente prueba en distancia de la clásica milla.

Su madre, Sweet Achiever (Curlin), es una propia hermana del destacado ganador clásico estadounidense Cezanne, perteneciente a una línea materna estelar que incluye a campeones de la talla de Rags To Riches y Arcangelo.

El potro fue adquirido por la imponente suma de $950,000 en las prestigiosas ventas de Yearlings de Keeneland septiembre por parte de M.V. Magnier de Coolmore y White Birch Farm (Peter Brant), en sociedad con sus criadores de St Elias Stables.

No la tendrá fácil en su debut, ya que se medirá en el mismo lote contra otros potros de alta línea norteamericana del propio establo de O'Brien, incluyendo a hijos del semental Gun Runner (como Ile de France y Aachen) y a Verona Basilica, un medio hermano del ganador del Derby de Epsom, Serpentine.

Para este compromiso del sábado, las riendas del alazán estarán bajo la responsabilidad del jinete Ronan Whelan, para el entrenador máster Aidan O'Brien, para el Coolmore.