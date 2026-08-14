Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 15-8-2026

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La emoción del turf nacional continúa por todo lo alto. Este sábado 15 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 20 de la temporada 2026.

La jornada promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al año, con una programación de nueve competencias de alto impacto diseñadas para el deleite de la afición.

El plato fuerte: Velocidad y Coraje

El evento central de la tarde será la Copa Tintoreto, una prueba que se disputará a altura de la tercera carrera, del ciclo no válido.

Distancia: 1.400 metros.

Protagonistas: Caballos de 3 y más años.

El rival a vencer: Todas las miradas se centran en Masttery y por su contundente victoria en su última salida, donde exhibió una condición física envidiable y gracias a los entrenamientos matutinos, surge como el gran favorita de la cátedra para dominar la distancia intermedia.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Rod Hendrick (2) - Unstoppable (4) - Compadre Toby (6). Rebelde del Valle (1) - Alter Ego (4) - Clover Time (3). Masttery (4) - Forzesco (3) - Strength Monster (5). Picuadepericantar (1) - Perijanera (4) - Sabana (3). Chateau Lafite (1) - Divergente (2) - Gran Canelo (4). Magical Song (4) - La De Nino (7) - Mariecurie (2). Marrakech (2) - Endora (4) - Metamorphosis (6). Master Shot (1) - The Isaac (3) - Party Prince (8). Corredora Ce (2) - Nice Time (6) - Bella Antonella (7)

Fijo: Marrakech.

Dato: Corredora Ce.

Buen dividendo: Master Shot.