Modificaciones en Hinava: Anuncian el primer retiro para la cartelera de la R20

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebra este sábado 15 de agosto la reunión 20 de la presente temporada, la cual contará con una programación de nueve competencias que incluye la Copa “Tintoreto”, en distancia de 1.400 metros.

En horas de la mañana de este viernes 14 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromo publicó a través de las redes sociales del óvalo del Cabriales, la información de un ejemplar que no estará en acción en la mencionada jornada sabatina.

Ejemplar: R22 Hinava Datos Hípicos

Se trata del castaño Chiefsttar (número 3), contaba con la monta del jinete aprendiz José Perozo y la preparación de José Jaramillo y era uno de los competidores para la primera carrera destinada para caballos de tres y más años, ganadores de cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros.

El hijo de King Seraf en Flor de Maní por Shawaf venía de llegar octavo en su última competencia del pasado sábado 08 de agosto con el mismo jockey Perozo y culminada la prueba informó ante la junta de comisarios que el mencionado purasangre corrió negado.

Hay que recordar que en la segunda carrera de la reunión 18 disputada el día 25 de julio, Chiefsttar llegó tercero y posteriormente su entrenador realizó la denuncia por el descontento de la conducción del jockey Omar Guedez, a lo que la Junta de Comisario de Valencia luego de hacer la averiguación con la revisión de vídeo de la prueba emitieron la suspensión del mencionado látigo por espacio de tres meses.

Motivo del Retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en las cuentas digitales de Hinava, la razón del retiro de Chiefsttar fue por presentar Inflamación del carpo miembro anterior izquierdo.