Luis Francisco Martín: “Nuestros ejemplares pueden dar el golpe este fin de semana en La Rinconada”

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El hipódromo La Rinconada abre sus puertas este fin de semana para la disputa de un programa de 13 competencias. La jornada dominical cuenta con un atractivo central de máxima jerarquía: el Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), evento reservado para la escala de 2.000 metros que representa la tercera gema de la Triple Corona Nacional.

En el marco del ciclo de entrevistas que realiza el equipo editorial de Meridiano Web, el exjinete y hoy entrenador Luis Francisco Martín ofreció sus impresiones sobre la delegación de tres purasangres que enviará a la pista caraqueña. El profesional presenta dos ejemplares en el bloque de las pruebas no válidas y un compromiso adicional dentro del juego del 5y6 nacional.

Presencia en el bloque no válido: Queen Rhaenyra y Caminante

La acción para el establo de Martín inicia a la altura de la segunda competencia de la tarde con la yegua Queen Rhaenyra. La pupila reaparece tras una destacada actuación previa en la que sorteó diversos contratiempos.

"La última carrera de esta yegua fue muy buena. Tuvo muchos inconvenientes al comienzo y, a pesar de ellos, volvió para arribar segunda. Para esta ocasión saldrá con un mejor puesto de partida. Considero que con un poco de suerte podemos obtener el triunfo", afirmó el preparador.

Posteriormente, en la cuarta carrera sobre una distancia de 1.300 metros, el turno corresponde al ejemplar Caminante, pupilo que viene de medirse ante lotes exigentes y que buscará la victoria en un grupo de mayor acomodo.

"El caballo viene de correr muy bien. En su anterior presentación figuró detrás de un ejemplar de la cuadra de Parilli que ganó por varios cuerpos, pero el nuestro lo hizo de forma correcta. En esta oportunidad va en un lote más cómodo, para ganadores de una y dos carreras. Volvemos a tener opción real al punto que podemos sorprender", evaluó Martín.

Ajuste de implementos para Stay Strong en el 5y6

En el cuadro de las competencias válidas para el juego de las mayorías, el establo de Luis Francisco Martín dirá presente en la cuarta válida con el caballo Stay Strong. Para esta salida, la cuadra aplicó el uso de las gríngolas con la meta de lograr un cambio de conducta en la pista.

El preparador detalló la evolución física del pupilo, el cual superó contratiempos de salud en su etapa inicial de desarrollo:

"Este caballo tuvo muchos tropiezos de potro tras presentar un cuadro de infosura. Todo eso se corrigió de forma progresiva, aunque de verdad no ha podido cristalizar una buena actuación. Espero que con el ajuste de implementos mejore bastante. Ojalá resulte una sorpresa; hay que estar pendientes porque el ejemplar muestra evolución en sus entrenamientos", concluyó el profesional.