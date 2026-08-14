Tradición y vigencia: Conoce la historia de la emblemática revista Sin Freno que hoy celebra 42 años

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Un día como hoy, 14 de agosto, pero del año 1984 marcó un hito imborrable en el periodismo especializado con la aparición de la revista Sin Freno, una publicación que revolucionó el mercado y se agotó de manera inmediata en sus primeras ediciones, consolidándose con orgullo como otra de las grandes creaciones.

Revista Sin Frenos: Aniversario trayectoria Bloque Dearmas

Al frente de este exitoso proyecto brilló un equipo de primera línea integrado por el reconocido comunicador, periodista, abogado y locutor Eduardo Rodríguez Giolitti en la coordinación e Iván Roa como Jefe de Redacción.

Con el recordado eslogan "Sin Freno va de frente y no puede perder", la revista conquistó a los lectores hípicos y dejó un legado lingüístico que perdura hasta nuestros días. Es precisamente en las páginas de aquella inolvidable apuesta donde encuentra su genuina raíz la famosa y popular frase: "¡Gánense a ese!".

Foto: Archivo BDA.

Sin Freno: Equipo actual y vigencia en las viejas y nuevas generaciones de lectores hípicos

A lo largo de estos 42 años de trayectoria ininterrumpida, la revista Sin Freno acumula un registro monumental de 2.061 ediciones publicadas. Este hito editorial consolida su permanencia en el tiempo gracias al timón directivo del reconocido historiador, profesor y agente de jinetes Manuel Vásquez Romero.

Foto: JC.

El éxito sostenido de la publicación descansa en un equipo de trabajo altamente especializado. La estructura visual y conceptual cuenta con el talento de Kendrerick Porras en la diagramación y diseño, mientras que el análisis y los pronósticos llevan el sello experto de Jesús "Kike" Ramírez.

Todo este engranaje operativo se complementa con el respaldo estratégico del cuerpo directivo del Bloque Dearmas, asegurando que la obra mantenga su vigencia, rigor informativo y liderazgo absoluto en el exigente mundo del hipismo nacional.

Finalmente, de la vanguardia en papel que cautivó a los lectores de aquella primera edición de 1984 a la sólida vigencia de hoy, Sin Freno demuestra que la verdadera pasión hípica que trasciende tanto las viejas como las nuevas generaciones de lectores hípicos.