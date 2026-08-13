Hijo de Flightline que costó $900,000 hace su estreno este fin de semana

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El hipódromo de Saratoga tiene programadas para este sábado doce competencias en la cartelera estelar. Una de ellas es el Christophe Clement Turf Stakes (G1), que será una carrera larga de 2,400 metros sobre césped y tendrá un premio de $750,000. Además, el día tiene diversas pruebas especiales para los debutantes y perdedores de potros en su primer año de competencias. Una de estas es la octava carrera, que cuenta con la participación del campeón Flightline.

Saratoga Race: Dallas Star hace su estreno este sábado

Dallas Star debuta el sábado en la octava carrera de Saratoga, una prueba especial para potros debutantes de seis furlongs sobre pista de tierra. Este potro es hijo de Flightline en Tara's Tango por Unbridled's Song, ganadora de un Grado 1 que obtuvo $806,000.

Su medio hermano, Capensis, fue ganador de un Grado 3 y ganó $230,000. El entrenador Todd Pletcher presenta al ejemplar criado en Stonestreet, en representación de WinStar Farm, First Go Racing y CHC, con la monta de Manny Franco.

Dallas Star ejercicios para su estreno

Este linajudo corredor fue adquirido por CHC/Maverick Racing/First Go Racing por un valor de $900,000 consignado por Indian Creek en las selectas subastas de septiembre de Keeneland Association Yearling Sale 2025.

Los reportes oficiales de entrenamiento detallan que el potro de dos años Dallas Star registra consistentes ejercicios matutinos. El último ejercicio destacado en Saratoga fue el 9 de agosto con una pasada de 4 furlongs (800 metros) en un veloz 48.05 sobre la pista de arena principal (dirt), trabajando en pareja junto a su compañero de establo Damavand (quien también corre en la misma octava carrera).