La combinación clave: Anota el Pick 4 para Saratoga este jueves 13-8-2026

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Para el programa de este jueves 13 de agosto de 2026 en el hipódromo de Saratoga Race, el equipo de Meridiano Web te entrega un análisis proyectado para la secuencia del late pick 4 dentro de la cartelera de nueve carreras que han sido programadas, que no incluyen stakes.

Sugerencia de Meridiano para el pick 4

Consideraremos el late pick 4 que inicia en la sexta carrera para buscar una base al inicio, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.

Sexta carrera: 1,600m, grama/turf (4:04 p.m. VEN)

FIONN (1) baja de categoría tras un decepcionante sexto puesto en la categoría 3 la última vez, pero ha ganado dos veces en la categoría 1. Defiende el “dato clave” de la jornada. Para las combinadas Tablet Firt #3.

Séptima carrera: 1,100m, grama/turf (4:39 p.m. VEN)

Shoot It True (6) es ganadora en esta distancia viene de un tercer lugar en prueba de grado, y en esta categoría tendrán correrle.

es ganadora en esta distancia viene de un tercer lugar en prueba de grado, y en esta categoría tendrán correrle. Highway Harmony (3) ganó de forma contundente en Belmont At The Big A la última vez y parece ser el rival a batir. Adicionen en las combinadas al Abientot #1.

Octava carrera: 2,000m, arena/dirt Birstone Stakes (5:14 p.m. VEN)

Parchment Party (1) ganó esta carrera el año pasado y puede repetir la hazaña tras su decepcionante actuación en la carrera Suburban de Grado 2 la última vez .

ganó esta carrera el año pasado y puede repetir la hazaña tras su decepcionante actuación en la carrera Suburban de Grado 2 la última vez Stars And Stripes (3) e Interceptor (6) también merecen ser tenidos en cuenta.

Novena carrera: 1,200m, arena/dirt (5:49 p.m. VEN)

Criteria (2) se perfila como el rival a batir tras haber finalizado tercero en su última carrera en esta misma distancia, y ha demostrado una regularidad notable en sus puestos.

se perfila como el rival a batir tras haber finalizado tercero en su última carrera en esta misma distancia, y ha demostrado una regularidad notable en sus puestos. Holy Seven (10) y Dark Force (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Resumen de la Jugada (Ticket Base)

Pick 4: (6ª) 1 / (7ª) 6-3-1 / (8ª) 3-1-6 / 9ª) 2-10-5 > Costo sugerido: $27.00 (si la base es de $1.00)

¡Mucha suerte con tu jugada!