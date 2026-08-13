La jugada del día: Meridiano revela el dato para Delaware Park de este jueves 13-8-2026

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Este jueves 13 de agosto, el hipódromo de Delaware Park, que está ubicado en Delaware, ofrece una jornada de grandes expectativas con una cartelera de diez carreras, que no incluyen prueba stakes. El equipo de Meridiano Web revela el “dato secreto” para aumentar tus ganancias.

Delaware Park: Meridiano presenta el dato preciso para ganar en la taquilla

El ejemplar Flee presenta una enorme ventaja de clase y velocidad sobre el papel frente a sus cinco rivales, para ganar en la segunda carrera de este jueves en el hipódromo de Delaware Park.

Flee cuenta con la monta del aprendiz Emanuel Rosario, que le otorga un descargo de 7 libras, para la entrenadora Karin Wagner. Esta hija de Take Charge Indy viene de seis figuraciones en sus últimas actuaciones, incluyendo un triunfo.

Flee destaca de forma contundente por poseer un índice de velocidad de 77 puntos, superando por más de 14 puntos al rival más cercano de la carrera (Essential Girl con 63). Esta prueba que se corre a una milla en arena es un claiming de $15,000.

Meridiano: Pronóstico y recomendación de juego

Flee, debe ganar con claridad. Su superioridad numérica y de rendimiento la convierten en la base (línea) más sólida para las jugadas exóticas y la jugada de pool de la tarde.

Para las combinaciones (exactas/trifectas): Su principal enemiga para escoltarla en la llegada es Essential Girl (N° 4), conducida por el también aprendiz venezolano Marvin Fernández, quien cuenta con un triunfo reciente en la distancia y mantiene la mejor forma detrás de la favorita.

¡Mucha suerte con tu jugada!