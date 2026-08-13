Pronósticos Saratoga: picks y el dato clave para el jueves 13 de agosto

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Este jueves continua la séptima semana del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga Race, New York, con un programa de nueve carreras. La jornada no incluye Stakes. La primera está pautada para iniciar a la 1:10 p.m. hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Saratoga, New York

Las once carreras programadas fueron diseñadas cinco en pista de arena y cinco en césped. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1,100m, grama/turf (1:10 a.m. VEN)

Aperitif (6) terminó tercero por muy poco en su última carrera y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos .

terminó tercero por muy poco en su última carrera y parece ser el rival a batir gracias a sus resultados consistentemente buenos Combat Move (3) y My Lil Army Girl (5) también merecen ser tenidos en cuenta.

Segunda carrera: 1,200m, arena/dirt (1:44 p.m. VEN)

Mo The Merrier (2) baja de categoría tras un sólido cuarto puesto en una carrera de peso especial para debutantes la última vez y parece el rival a batir .

baja de categoría tras un sólido cuarto puesto en una carrera de peso especial para debutantes la última vez y parece el rival a batir The Standard (5) y Onepac (6) también merecen ser tenidos en cuenta.

Tercera carrera: 1,600m, arena/turf (2:19 p.m. VEN)

Lady Wisdom (5) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y puede mejorar su actuación aquí.

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma distancia la última vez y puede mejorar su actuación aquí. Timia (1) ha quedado entre los primeros puestos en sus últimas tres carreras.

ha quedado entre los primeros puestos en sus últimas tres carreras. Island Charm (3) ganó de forma contundente en Saratoga la última vez.

Cuarta carrera: 1,900m, grama/turf (2:54 p.m. VEN)

Majaz (1) es ganadora en distancia de una milla, es capaz de hacerlo mejor en esta categoría.

es ganadora en distancia de una milla, es capaz de hacerlo mejor en esta categoría. Purloin (9) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en Aqueduct en enero, y debería adaptarse bien al salto a la pista de césped .

se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en Aqueduct en enero, y debería adaptarse bien al salto a la pista de césped Tulip (5) debe tener un mejor desempeño en esta categoría.

Quinta carrera: 1,200m, arena/dirt (3:29 p.m. VEN)

Vekomancer (3) baja de categoría tras su mala actuación en césped la última vez y podría ser difícil de vencer en tierra.

baja de categoría tras su mala actuación en césped la última vez y podría ser difícil de vencer en tierra. Mascara (8) y Cloudy Chance (9) también merecen ser tenidos en cuenta.

Sexta carrera: 1,600m, grama/turf (4:04 p.m. VEN)

FIONN (1) baja de categoría tras un decepcionante sexto puesto en la categoría 3 la última vez, pero ha ganado dos veces en la categoría 1. Defiende el “dato clave” de la jornada. Para las combinadas #7 y #3.

Séptima carrera: 1,100m, grama/turf (4:39 p.m. VEN)

Shoot It True (6) es ganadora en esta distancia viene de un tercer lugar en prueba de grado, y en esta categoría tendrán correrle.

es ganadora en esta distancia viene de un tercer lugar en prueba de grado, y en esta categoría tendrán correrle. Highway Harmony (3) ganó de forma contundente en Belmont At The Big A la última vez y parece ser el rival a batir.

ganó de forma contundente en Belmont At The Big A la última vez y parece ser el rival a batir. All Class (8) también merecen ser tenidos en cuenta.

Octava carrera: 2,000m, arena/dirt Birstone Stakes (5:14 p.m. VEN)

Parchment Party (1) ganó esta carrera el año pasado y puede repetir la hazaña tras su decepcionante actuación en la carrera Suburban de Grado 2 la última vez .

ganó esta carrera el año pasado y puede repetir la hazaña tras su decepcionante actuación en la carrera Suburban de Grado 2 la última vez Stars And Stripes (3) e Interceptor (6) también merecen ser tenidos en cuenta.

Novena carrera: 1,200m, arena/dirt (5:49 p.m. VEN)