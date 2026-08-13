Llega el debut de la esperada hija de la millonaria Malathaat  

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Este sábado el hipódromo de Saratoga tiene previstas doce carreras en cartelera estelar por la disputa del Christophe Clement Turf Stakes (G1) una prueba de aliento en 2,400 metros en pista de grama con una bolsa de $750,000. Además, la jornada presenta varias pruebas especiales para debutantes y perdedores para potros de primer año en carreras; una de ellas es la sexta de la programación con la presencia de la hija de la millonaria Malathaat.

Saratoga Race: Tumoohaat hace su estreno este sábado

Tumoohaat debuta el sábado en la sexta carrera de Saratoga, una carrera de seis furlongs sobre tierra para potrancas debutantes. Posee el pedigrí más destacado de todas las participantes de esta semana. Esta potranca es hija de Into Mischief en la campeona Malathaat (Curlin), ganadora de un Grado 1 que obtuvo 3,79 millones de dólares y ocho victorias en carreras de Grado, incluyendo el Kentucky Oaks (G1) y la Breeders' Cup Distaff.

La potranca de dos años Tumoohaat, es entrenada por Todd Pletcher, quien también entrenó a su madre, presenta a la potranca criada en Shadwell Stable, con Luis Sáez como jinete.

Tumoohaat destaca principalmente por sus conexiones sanguíneas directas con auténticas leyendas de las pistas americanas por el cotizado semental Into Mischief, uno de los líderes indiscutibles de la hípica en los Estados Unidos. Este es el primer producto de la destacada madre.

Los reportes oficiales de Equibase confirman que Tumoohaat registra 8 ejercicios matutinos en Saratoga antes de su debut. El último de ellos fue: el 1 de agosto, donde pasó 5 furlongs (1,000 metros) en 1:02.85 sobre la pista de arena principal (Dirt), haciéndolo de forma cómoda (Breezing). Ocupó el puesto 25 de 26 ejemplares que trabajaron esa distancia ese día.