Hipismo

Atención: Cambios de monta de Irad Ortiz Jr para este jueves 13 de agosto

El boricua tenía previstas siete montas de las nueve pruebas

Por

Darwin Dumont
Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 10:39 am
Atención: Cambios de monta de Irad Ortiz Jr para este jueves 13 de agosto
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

El segundo día de la séptima semana del Summer Meet en Saratoga Spring, New York, tiene nueve carreras, que inician a la 1:10 p.m. hora venezolana. El jinete Irad Ortiz Jr. no estará cumpliendo con sus compromisos de montas debido a una lesión de su tobillo izquierdo durante la jornada del Whitney Day.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Cambios de montas jueves 13 de agosto

Hoy Saratoga tiene prevista una cartelera de nueve carreras y el jinete Irad Ortiz Jr. no cumplirá con sus compromisos de monta y estará fuera de acción por lesión hasta el 22 de agosto.

Ortiz Jr. tenía programado participar en siete de las nueve carreras de la cartelera de este jueves, por lo que todas sus montas tuvieron que ser reasignadas a jinetes sustitutos de última hora en los reportes oficiales de la New York Racing Association (NYRA).

  • 2ª carrera: Mo the Merrier cambia a Manuel Franco.
  • 4.ª Carrera: Majaz (GB) cambia a Javier Castellano. 
  • 5ª. Carrera: Mascara cambia a José L. Ortiz.
  • 6.ª Carrera: Fionn cambia a Tyler Gaffalione.
  • 7ª. Carrera: Shoot It True cambia a José L. Ortiz.
  • 8ª. Carrera: Interceptor cambia a Javier Castellano.
  • 9.ª Carrera: Criteria cambia a Tyler Gaffalione.

Información tomada de Equibase.com

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?