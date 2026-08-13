Atención: Cambios de monta de Irad Ortiz Jr para este jueves 13 de agosto

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El segundo día de la séptima semana del Summer Meet en Saratoga Spring, New York, tiene nueve carreras, que inician a la 1:10 p.m. hora venezolana. El jinete Irad Ortiz Jr. no estará cumpliendo con sus compromisos de montas debido a una lesión de su tobillo izquierdo durante la jornada del Whitney Day.

Meridiano: Cambios de montas jueves 13 de agosto

Hoy Saratoga tiene prevista una cartelera de nueve carreras y el jinete Irad Ortiz Jr. no cumplirá con sus compromisos de monta y estará fuera de acción por lesión hasta el 22 de agosto.

Ortiz Jr. tenía programado participar en siete de las nueve carreras de la cartelera de este jueves, por lo que todas sus montas tuvieron que ser reasignadas a jinetes sustitutos de última hora en los reportes oficiales de la New York Racing Association (NYRA).

2ª carrera: Mo the Merrier cambia a Manuel Franco.

cambia a Manuel Franco. 4.ª Carrera: Majaz (GB) cambia a Javier Castellano.

cambia a Javier Castellano. 5ª. Carrera: Mascara cambia a José L. Ortiz.

cambia a José L. Ortiz. 6.ª Carrera: Fionn cambia a Tyler Gaffalione.

cambia a Tyler Gaffalione. 7ª. Carrera: Shoot It True cambia a José L. Ortiz.

cambia a José L. Ortiz. 8ª. Carrera: Interceptor cambia a Javier Castellano.

cambia a Javier Castellano. 9.ª Carrera: Criteria cambia a Tyler Gaffalione.

Información tomada de Equibase.com