Actualización: Conoce el estado de salud de Irad Ortiz Jr

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Irad Ortiz Jr., ganador cinco veces del premio Eclipse, tuvo una lesión la jornada del sábado antes de la disputa de la octava carrera de la jornada clásica en Saratoga Race Course. El incidente provocó su retiro inmediato del resto de la cartelera y los compromisos de este domingo en el mismo óvalo.

Irad Ortiz Jr. fuera de acción por diez días

La mañana de este miércoles, el destacado comunicador David Grening (DRFGrening) a través de su cuenta X (tuiter) indicó que el estelar jinete aún tiene dolor e hinchado el tobillo izquierdo donde sufrió el aporreo antes del evento sabatino.

Por consiguiente, Irad Ortiz Jr. estará ausente este fin de semana de las carreras para retornar el sábado 22 de los corrientes. Ortiz Jr., quien recientemente igualó a los inmortales John Velázquez y Ramón Domínguez con seis victorias en una misma cartelera en Saratoga, suma 212 victorias en la temporada y 4,636 de por vida.

Reporte de la lesión

El agente de Ortiz Jr., Steve Rushing, en su momento ofreció una actualización clave tras las primeras revisiones ortopédicas, donde indicó que no hay rotura ósea. Pero presenta una fuerte inflamación en la zona del pie izquierdo con dolor intenso.

"No hay fractura. Quieren esperar a que baje la inflamación en el pie. Todo dependerá de su tolerancia al dolor. No montará el domingo y veremos cómo evoluciona en los próximos tres días", detalló Rushing.