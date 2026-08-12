Una bagatela de más de 20 millones de dólares gasta este propietario en la subasta

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Uno de los récords sin precedentes fue el del grupo de propietarios del Flying Dutchmen, de Travis Boersma, que tuvieron dos días exitosos en la subasta de Saratoga, comprando varios potros de un año por grandes sumas.

Más de 20 millones de dólares invirtieron en 11 productos

El primer día adquirieron cinco potros por un total de 5,225 millones de dólares, destacando un potro hijo de Into Mischief y Stellar Sound por 2,3 millones.

El segundo día, Flying Dutchmen compró seis potros más por 16,4 millones, incluyendo al potro más caro de la subasta 2026, un hijo de Into Mischief por 4,2 millones. Este potro es hermano de Barnes, un corredor exitoso vendido en 2023 por 3,2 millones. También adquirieron otros potros valiosos, como uno hijo de Spendthrift por 3 millones y otro de Gun Runner por 4 millones.

Flying Dutchmen se convierte en el principal comprador en términos brutos, gastando la bagatela de 21.625.000 dólares en 11 potros de un año.

Los miembros de Flying Dutchmen gastaron más dinero en las compras de este año que los cuatro principales compradores juntos en esta misma subasta el año pasado.

En total, la firma de Hunter Rankin en Flying Dutchmen mostró gran interés y éxito en la subasta, apostando fuerte por potros con pedigrí y potencial para su entrenador Brian Lynch.