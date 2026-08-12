La jugada del día: Meridiano revela el dato para Finger Lakes de este miércoles 12-8-2026

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Este miércoles 12 de agosto, el hipódromo de Finger Lakes, que está ubicado en New York, ofrece una jornada de grandes expectativas con una cartelera de ocho carreras, que no incluyen prueba stakes. El equipo de Meridiano Web revela el “dato secreto” para aumentar tus ganancias.

Finger Lakes: Meridiano presenta el dato preciso para ganar en la taquilla

El ejemplar Fancy Footwork surge como el ejemplar a vencer y la base más sólida (línea fija) para la segunda carrera de este miércoles en el hipódromo de Finger Lakes.

Fancy Footwork, es una potranca de 3 años hija de Curlin en Tara's Tango por Unbridled's Song, donde su genética está muy por encima del lote promedio de este circuito. La entrenada por Amelia J. Green será conducida por el jinete Reylu Gutiérrez. Viene de enfrentar lotes de mucha mayor jerarquía en hipódromos principales como Saratoga y Churchill Downs.

En su carrera más reciente en esta misma pista y distancia (1 milla y 70 yardas), finalizó en un gran segundo lugar.

Meridiano: Pronóstico y recomendación de juego

Fancy Footwork #1 posee una superioridad de clase evidente y llega complementada en su punto óptimo de condición física. Tras asimilar de gran forma la pista local en su salida anterior, se encuentra lista para romper el maiden y obtener su primera victoria.

Considerar como línea fija para las jugadas combinadas como el Late Pick 4 y apuestas directas a ganador. Su rival principal en el papel es Sliceaway (#6), entrenada por Nick Zito, quien podría escoltarla en las combinaciones exóticas (Exacta/Trifecta).

¡Mucha suerte con tu jugada!