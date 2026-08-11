Christophe Clement Turf Stakes (G1): la élite del césped busca su boleto a la Breeders' Cup en Saratoga

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La expectativa crece en el óvalo de Saratoga Race Course ante la disputa de la 52ª edición del ahora llamado Christophe Clement Turf Stakes (G1). La prestigiosa competencia sobre superficie de césped mantiene su tradicional recorrido de 1 1/2 millas (2,400 metros) e integra formalmente el circuito de desafíos clasificatorios directos hacia la millonaria Breeders' Cup Turf (G1). El ganador del cotejo asegurará de forma automática su gatera para la cita de fin de año en el hipódromo de Keeneland.

Un homenaje histórico en la pista de Saratoga

La New York Racing Association (NYRA) renombró oficialmente este clásico de Grupo 1 —conocido históricamente como el Sword Dancer Stakes— para honrar el legado del preparador Christophe Clement. El profesional, quien ingresó al Salón de la Fama del hipismo norteamericano, ostenta el récord histórico de la competencia con cinco triunfos como entrenador (Honor Glide, Winchester, Gufo en dos ocasiones y Far Bridge).

Para esta primera edición bajo la nueva denominación, la secretaría de carreras reportó una selecta lista de siete purasangres inscritos. El lote combina corredores especialistas en las largas distancias de los Estados Unidos con calificados animadores procedentes del turf europeo. El evento quedó programado como la novena carrera de la cartelera sabatina.

Nómina Oficial y Posiciones de Partida

De acuerdo con los reportes oficiales publicados en las plataformas de BloodHorse y Equibase, los competidores ratificados asumirán el orden de salida de la siguiente manera:

Post Ejemplar (Origen) Jinete / Jockey Entrenador / Preparador 1 Ancient Egypt (IRE) David Egan Charlie Johnston 2 Tawny Port (USA) Kendrick Carmouche Miguel Clement 3 Ole Crazy Bone (USA) Irad Ortiz Jr. Michael Maker 4 Program Trading (GB) Flavien Prat Chad Brown 5 Fort George (GB) Kieran Shoemark Ed Walker 6 Minaret Station (USA) José Ortiz William Walden 7 Survie (IRE) Manuel Franco George Boughey

Los principales protagonistas del desafío

La competencia presenta atractivos puntos de vista técnicos en el análisis previo. Program Trading (GB), entrenado por el efectivo Chad Brown, surge como una de las figuras estelares debido a sus tres victorias previas de Grado 1 y su reciente lauro en el United Nations Stakes (G2).

Por su parte, Ole Crazy Bone buscará ratificar el liderato divisional que obtuvo en este mismo óvalo tras adjudicarse el Bowling Green Stakes (G2), cita donde superó apenas por una nariz al veloz visitante europeo Fort George (GB) y por medio cuerpo al rendidor Minaret Station. Los tres ejemplares vuelven a verse las caras en una distancia que promete exigir al máximo la resistencia y la estrategia de los jinetes sobre el pasto neoyorquino.