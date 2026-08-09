Todd Pletcher llega a 6.000 victorias en la jornada del Whitney Stakes (G1) en Saratoga

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El entrenador miembro del Salón de la Fama, Todd Pletcher, inscribió su nombre en letras doradas este sábado en el óvalo de Saratoga. En el marco de una espectacular cartelera de 14 competencias, Pletcher alcanzó la mítica cifra de 6,000 victorias en su carrera. La hazaña coronó una jornada histórica para el turf estadounidense, donde el astro venezolano Junior Alvarado también brilló al conquistar el prestigioso Whitney Stakes (G1) a bordo del cuatroañero Sovereignty, defensor de las sedas de Godolphin LLC bajo la preparación de William Mott.

La victoria del récord en la grama de Nueva York

La foto histórica para el establo de Pletcher llegó en la última carrera del programa, un Allowance Optional Claiming de $120.000 dólares en distancia de 2,200 metros sobre la pista de grama interna (inner turf). La encargada de darle el triunfo récord fue la potra de tres años Versailles Road, de la sociedad de Bridlewood Farm, conducida de forma magistral por el estelar jinete boricua Manuel Franco.

La nieta de Scat Daddy corrió a la expectativa persiguiendo los parciales antes de desplegar un sólido remate en la recta final (home stretch). Los fraccionales del evento marcaron 24.10 para los 400 metros, 49.28 en la media milla, 1:14.59 en los 1,200 metros, 1:39.05 en la milla y 2:03.34 para los dos kilómetros. Con un remate final de 12.36 segundos, la potra detuvo el cronómetro en un tiempo global de 2:15.70, logrando así salir de perdedora en su octava presentación pistera. En las taquillas, devolvió dividendos de $9.64 a Ganador, $5.32 al Place y $3.72 al Show.

Un selecto club de leyendas en la hípica de EE. UU.

Con este lauro, Todd Pletcher se convierte en apenas el sexto preparador en la historia del hipismo norteamericano en alcanzar los 6,000 triunfos, y el cuarto entre los profesionales que se mantienen activos en los hipódromos.

Entrenador Victorias Históricas Estado de Actividad Steven Asmussen 11,294 Activo Jerry Hollendorfer 7,777 Activo Scott A. Lake 6,489 Activo Todd Pletcher 6,000 Activo

La potra ganadora es una valiosa hija del semental Quality Road en la matrona Iva, nacida el 22 de abril de 2023 en los prados de Bonne Chance Farm LLC.